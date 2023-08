Du renouveau à Anderlecht ? Le Sporting veut un nouvel entrejeu

Retour à une scène illustrative, plus d’une demi-heure après le match au Parc Duden. Après son interview devant les caméras d’Eleven, Riemer croise Mikkel Hemmersam, le bras droit du CEO Jesper Fredberg. Hemmersam l’embrasse pendant de longues secondes, à la fois pour le consoler et pour le rassurer qu’il n’était pas le fautif. Rejoints par Fredberg, les trois hommes ont discuté pendant une dizaine de minutes. Avec des grands gestes, Riemer expliquait que les joueurs n’avaient pas suivi ses consignes.

Une des déclarations étonnantes de Riemer à sa conférence de presse était qu’il ne faut pas pointer du doigt l’entrejeu. Pourtant, il nous revient que les trois médians qui ont joué à l’Union – Amadou Diawara, Majeed Ashimeru et même le jeune Kristian Arnstad – ont perdu beaucoup de points. Diawara peut partir, et Anderlecht ne retiendrait même Ashimeru ni Arnstad si une offre correcte est faite d’ici la fin août. Les vendre tous les trois ne sera toutefois pas possible.

Diawara bousculé par Rasmussen. Il n'y avait pas photo entre l'entrejeu de l'Union et celui d'Anderlecht. ©NVE

Le Malien Diawara (26 ans), pourtant presque toujours titulaire sous Riemer, est un des gros contrats dont Fredberg aimerait se débarrasser pour alléger la masse salariale. Son rendement n’est pas proportionnel à son salaire. Il n’a joué que quelques très bons matchs, surtout en Conference League. Sur une voie de garage à l’AS Rome de José Mourinho, il avait signé au Sporting à des conditions italiennes au dernier jour du mercato d’été de 2022. Il a encore deux ans de contrat.

Majeed Ashimeru (25 ans), lui, retombe toujours dans ses travers. Certes, il multiplie les courses à haute intensité comme Riemer le lui demande, mais il perd de temps en temps la tête. Si Nieuwkoop avait accepté son cadeau en tout début de match – sa simple passe latérale a offert au Néerlandais un face-à-face avec Dupé –, il aurait été le principal coupable de la défaite. Ashimeru ne parvient pas à être régulier, chose qui est indispensable à Anderlecht.

Et puis, il y a le jeune Kristian Arnstad (19 ans). Considéré comme un des grands espoirs d’Europe quand il avait fait ses débuts à 17 ans, il est en train de stagner. Sa performance à l’Union était largement insuffisante en possession du ballon, chose qui lui arrive trop souvent. Arnstad n’est pas l’homme qui sait distiller la dernière passe, comme Yari Verschaeren. C’est un récupérateur, comme il y en a trop à Anderlecht. Arnstad a encore deux ans de contrat. Vu son jeune âge, tous les clubs d’Europe le connaissent. Anderlecht ne dirait pas non si un d’eux se manifeste. Arnstad a trop souvent été décevant dans les matchs importants.

Fredberg veut aussi se débarrasser de Raman et Murillo.

Et puis, il y a encore les deux autres gros salaires du noyau qui doivent partir : Amir Murillo et Benito Raman. Murillo est rentré blessé aux ischios (une fois de plus) de la Gold Cup, où il a (bien) joué avec le Panama. Il a un contrat jusqu’en 2025, mais Anderlecht a deux jeunes alternatives à son poste : Louis Patris et Killian Sardella. Cela fait déjà deux ans que Murillo veut partir.

L'éternel joker coûte cher à Anderlecht.

Raman, lui, va encore reculer d’un cran dans la hiérarchie des attaquants depuis l’arrivée de Luis Vazquez. Il n’a presque jamais été titulaire à part entière depuis son arrivée à Anderlecht – Riemer l’apprécie comme joker –, alors qu’il a un des plus gros contrats du noyau. Raman, lui non plus, ne dit pas non à un départ.

Seul problème pour tous ces joueurs : l’intérêt pour eux sera médiocre dans ce dernier mois de mercato, surtout si le Sporting multiplie les jours sans. Sur base de la saison passée et vu la grave blessure de Verschaeren, Bart Verbruggen (parti pour 20 millions) et Zeno Debast étaient les seuls joueurs qui pouvaient rapporter très gros. Francis Amuzu est troisième dans ce classement. Lui, il ne partira que si Anderlecht peut faire une très bonne affaire. Leeds, Luton et Nice (comme la saison passée) sont intéressés, mais aucune offre n’a encore été faite. Et vu son mauvais match de vendredi à l’Union…

Le gros salaire des joueurs excédentaires ne va pas faciliter leur départ. Obtenir la même chose ailleurs ne sera pas évident. Qui plus est, le Sporting ne va pas laisser partir ses joueurs gratuitement, vu que l’ancienne direction a dû payer une somme de transfert pour les faire venir au Parc Astrid.

Bref : Jesper Fredberg a encore du pain sur la planche. Non seulement pour se renforcer à plusieurs positions, surtout dans l’entrejeu. Mais aussi pour vendre des joueurs qui n’ont pas le niveau d’une équipe qui veut au moins se qualifier pour les Champions playoffs.