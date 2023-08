La ligne du milieu, les joueurs, le pressing : ce que Blessin a changé à l’Union Saint-Gilloise

1. Un “carré magique” médian qui a bien tourné

Le plus gros changement est d’ordre tactique : exit le traditionnel 3-5-2, de mise sous Mazzù et quasiment toujours sous Geraerts. Ce premier match officiel a vu Blessin conserver une défense à trois aidée de deux ailiers, mais opter pour un milieu de terrain à quatre, derrière un seul avant, Dennis Eckert, auteur du 1-0. Ce “carré magique” était composé d’une paire basse Charles Vanhoutte – Senne Lynen et d’un duo plus offensif avec Mathias Rasmussen et Cameron Puertas, censé apporter le ballon à Eckert et peser en phase offensive.

Le carré Lynen-Vanhoutte-Rasmussen-Puertas ©Wyscout

Blessin continuera-t-il avec ce système en 3-4-3 ou l’abandonnera-t-il lorsqu’il aura récupéré plus d’attaquants ? L’Union cherche à engager un “neuf” supplémentaire, avec un volume de jeu plus large, à la Boniface, pour compenser le départ de l’attaquant nigérian. Une fois celui-ci arrivé et Teklab remis, peut-être le 3-5-2 sera-t-il de retour.

Teddy Teuma parti, il n’y a plus de maître à jouer par lequel les trois-quarts des ballons passent. D’ailleurs, aucun des membres du quatuor du milieu n’a touché soixante ballons, loin des standards de l’ancien capitaine. Mais cela n’a pas empêché le milieu de terrain des Jaune et Bleu de dominer celui des Mauves.

2. Sang neuf et nouvelles têtes

Kevin Mac Allister, une des nouvelles têtes unionistes.

Lazare Amani n’avait pas l’habitude, mais il a commencé la rencontre sur le banc, avant de remplacer Vanhoutte lorsque celui-ci est sorti blessé au genou. Cameron Puertas a entamé la saison dans un costume de titulaire qu’il a peu enfilé la saison passée. Koki Machida également, lui qui était barré par Siebe Van Der Heyden, parti à Majorque. Kevin Mac Allister a sobrement suppléé Kandouss, transféré lui aussi, à Gand. Enfin, les nouveaux Rasmussen et Vanhoutte ont directement été titularisés dans le carré du milieu, alors que Denis Eckert a été ressorti de la cave par Alexander Blessin pour commencer en pointe.

guillement C'était le match parfait pour se montrer.

Il y avait donc pas mal de nouvelles têtes, dans l’équipe de l’Union, ou de joueurs qu’on avait plutôt l’habitude de voir sortir du banc la saison passée. L’entraîneur allemand amène d’autres idées et d’autres choix de joueurs, également, à cause du départ de certains, mais aussi à cause de ses préférences, tout simplement. “On sent que tout est remis à zéro”, résume Cameron Puertas. La hiérarchie en place sous Geraerts a été bousculée, c’est clair. “Certains attendaient leur chance, l’ont reçue et l’ont saisie, souligne Anthony Moris. Tout le monde avait envie de se montrer et c’était le match parfait pour faire cela, contre Anderlecht. L’année passée, à Saint-Trond pour la première journée (1-1), c'était moins facile. Mais ce n’était qu’un match, attendons la suite.”

3. Une pression plus intense sur l’adversaire

”On a fait ce que le coach voulait : mettre en place notre pressing et conserver une intensité élevée”, se félicitait Puertas à la sortie du match. Le “gegenpressing”, pour récupérer le ballon dès qu’il est perdu : tel est le leitmotiv qu’Alexander Blessin répète depuis des semaines à ses joueurs, fidèle à la philosophie développée par Ralf Rangnick dans l’école Red Bull où a fait ses classes l’entraîneur allemand. “On a vraiment bien pressé particulièrement en première période.”

Les statistiques de ce premier match officiel confirment le sentiment du nouveau T1 : les Unionistes pressent plus que sous Geraerts la saison passée.

Les chiffres récoltés par l’agence Wyscout permettent d’objectiver ce ressenti : la “PPDA” (nombre de passes que l’adversaire parvient à réaliser avant d’être dépossédé du ballon) de l’équipe de Blessin était nettement meilleure que la saison passée : 7 contre 11 en 2022-23, une grosse différence à ce niveau.

Le constat est encore plus grand concernant le nombre de ballons interceptés par les Jaune et Bleu : 61, soit près de deux fois plus que les Anderlechtois (32). C’est le meilleur total d’une équipe de Pro League sur la première journée et nettement plus que la moyenne unioniste la saison passée (39). Les débuts marquent une vraie rupture, qui sera à confirmer.