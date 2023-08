Standard: voici pourquoi le mercato rouche est actuellement bloqué

Mais le T1 des Liégeois n’est pas dupe, il sait, et il le reconnaît volontiers, que son équipe manque encore de qualités et a donc besoin d’être renforcée, notamment sur le front de l’attaque. “Je travaille avec les joueurs qui sont à ma disposition, mais je sais que la direction travaille dur pour renforcer l’équipe”, ajoutait Hoefkens.

Mais pour renforcer le groupe du coach, il faudra avant tout vendre et c’est bien là que le bât blesse actuellement.

Dragus à Coventry : le deal a du plomb dans l’aile !

Lorsque nous l’avions rencontré en juin dernier, le CEO du Football Group de 777 Partners, Don Dransfield, avait expliqué la politique du groupe en termes de recrutement. “Nous avons déjà attiré trois joueurs (NdlR : l’interview a été réalisée avant le retour de Zinho Vanheusden et l’arrivée de Hayao Kawabe) et nous allons encore en recruter. Je n’évoquerai pas de chiffre ici, mais je parlerais plus de l’importance des profils que nous tentons d’amener au club. Nous voulons des joueurs ambitieux, agressifs, rapides et qui peuvent proposer un jeu attractif, ce à quoi les supporters ont eu droit la saison dernière.”

Mais le problème est que le profil décrit par Dransfield coûte de l’argent, et plus particulièrement celui d’un buteur dont le club a bien besoin. Et de l’argent, 777 Partners ne veut pas en débloquer davantage pour la direction liégeoise qui a jalousé son homologue de la Genoa à l’annonce du transfert de l’attaquant international italien, Mateo Retegui pour la modique somme de 12M €.

Au Standard, on a tiqué en voyant la Genoa dépenser 12M€ pour un attaquant!

Du coup, pour se procurer de l’argent, les décideurs principautaires doivent avant tout vendre. Ils ont cru, la semaine dernière, qu’ils allaient y parvenir avec cet accord trouvé avec Coventry à hauteur de 2M € pour Denis Dragus. Le Roumain, qui entre dans sa dernière année de contrat en bord de Meuse, mais qui dispose d’une option pour une saison supplémentaire, devait trouver un accord avec le club de Champsionship. “Denis est toujours un joueur du Standard, il est donc sélectionnable”, avait précisé Hoefkens avant la rencontre à Saint-Trond.

Présent sur le banc, Dragus est même monté au jeu dimanche dernier. “J’ai apprécié sa préparation et sa montée contre le Hertha Berlin. Serais-je déçu de le voir partir ? Ce n’est pas à moi à répondre, car je fais avec les joueurs qui sont là”, rétorquait le mentor liégeois après le match.

Monté au jeu en seconde période, Denis Dragus a refusé de rejoindre Coventry. ©DHA

Mais malgré l’accord existant entre les clubs, Denis Dragus n’est pas près de déménager en Angleterre. Selon nos informations, Coventry, qui se dit toujours intéressé, n’est pas prêt à finaliser maintenant. Autrement dit, le club anglais court deux lièvres à la fois et le Standardman n’est pas la priorité. De plus, il nous revient que Dragus ne souhaite pas rejoindre Coventry car il est décidé à rester au Standard où on lui reproche un manque de constance dans ses performances.

Laifis au point mort et le coup dur Zinckernagel

Le club est aussi ennuyé par la situation de Kostas Laifis qui, malgré l’intérêt d’Al-Jazira, n’évolue pas d’un iota. Son éventuelle vente et l’économie réalisée sur son salaire permettraient à Harkin de débloquer, à tout le moins, une piste offensive et ainsi de renforcer le noyau de son nouveau coach tout comme un éventuel départ de Dragus qui semble s’éloigner.

S’il n’était plus une priorité absolue ces dernières semaines, Philip Zinckernagel restait pourtant une option dans l’esprit d’Harkin. Ce dernier était régulièrement en contact avec le joueur et son agent mais là encore, le Standard s’est heurté à ses limites financières. “Je suis toujours ouvert car j’aime le Strandard”, nous avait confié le Danois en juin dernier.

Mis sur la liste des transferts à l’Olympiacos, le médian de 28 ans était pisté par Trabzonspor qui a offert 1,3M €, proposition insuffisante pour le club grec qui a par contre accepté celle de… Bruges (2,5M €). Le Club, où le Danois retrouvera Ronny Deila, a su faire ce qui était impossible pour le Standard.