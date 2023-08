”S’il y a des exigences économiques, je m’adapterai” : l’aspect financier est-il le seul facteur qui pousse Lukaku à la Juventus ?

À lire aussi

Finalement, la Juventus et Chelsea ont trouvé un arrangement potentiel : un échange entre Vlahovic et Big Rom'. Toutes les parties voient d’un bon œil une telle formule. La Juventus prendrait de l’argent tout en remplaçant son attaquant. Lukaku pourrait enfin voir l’avenir sereinement après l’échec des négociations avec l’Inter. Les Blues trouveraient un concurrent à Nicolas Jackson sur le front de l’attaque. Enfin, Dusan Vlahovic se relancerait après une saison compliquée dans un club en crise.

Toujours en stage de présaison, Massimiliano Allegri s’est exprimé à propos de cet éventuel échange. “Je suis content de l’effectif que j’ai à ma disposition”, commence-t-il, en marge de la rencontre face au Real Madrid qui se jouera à 1h30 cette nuit. “Mais face à des offres qu’on ne peut pas refuser pour des raisons économiques, nous devons les évaluer. Et je m’adapterai comme je l’ai toujours fait.”

Absent depuis le début de la préparation, l’attaquant serbe pourrait disputer ses premières minutes depuis la fin de saison dernière. “Vlahovic s’est entraîné avec toute l’équipe hier et aujourd’hui et demain il sera disponible. Je serais heureux de pouvoir l’aligner pour une partie du match.” En clair, le coach italien botte en touche et utilise le côté financier comme seul argument.

L’aspect économique, le seul facteur ?

Bien évidemment, l’aspect financier joue un grand rôle dans cet échange. Vlahovic a 7 ans de moins que Lukaku. Par conséquent, il a une plus grande marge de progression… ce qui signifie qu’il vaut plus d’argent. Surtout lorsque l’on sait qu’il a été recruté 80 millions il y a 18 mois. Cependant, une question se pose logiquement : l’argent est-il le seul facteur qui explique ce transfert ? Certainement pas.

L’an dernier, Dusan Vlahovic, aussi talentueux soit-il, a eu beaucoup de mal à s’adapter au schéma de jeu de Massimiliano Allegri. Lorsqu’il a explosé à la Fiorentina, il avait toute une équipe qui jouait pour lui. Tous les ballons transitaient par ses pieds. Et le numéro neuf les a bien exploités puisqu’il a inscrit 38 goals en une saison et demie dont 17 six mois avant le grand saut dans le Piémont.

La Juventus a flairé le bon coup et a tout misé sur lui pour relancer un club en perdition. S’il a bien débuté avec sept buts en douze titularisations, il devait littéralement tout exploser sur son passage cette année. Ce qui n’est jamais arrivé avec 10 buts inscrits sur l’ensemble de la saison en Serie A. De plus, le joueur a aussi souffert physiquement, notamment de pubalgie, ce qui l’a empêché d’évoluer à son meilleur niveau. “Il est parfois trop exigeant envers lui-même, estimait d’ailleurs Allegri en mai 2022, soit quelques mois après son arrivée. “Si la situation semble toucher Vlahović, c’est parce qu’il aime ce qu’il fait”.

Dans un article sur Eurosport, un journaliste italien, Michele Neri, estimait surtout qu’il n’était pas le seul responsable de la situation. “Vlahovic a été mal encadré, explique-t-il. “La formation d’Allegri a laissé le Serbe trop seul, il a souvent été marqué par un ou plusieurs défenseurs, qui, n’ayant que Vlahovic à surveiller, n’ont eu aucune difficulté. Centres aléatoires, manœuvres stériles et initiatives sporadiques n’ont pas permis à l’attaquant de retrouver son sens du but”. Pour le journaliste, le mariage entre le numéro neuf et les Bianconeri n’était pas le bon. “Des doutes sur son niveau et son potentiel ? Honnêtement, non. L’opinion la plus répandue en Italie est que Vlahovic a simplement choisi la pire équipe pour poursuivre sa croissance.”

S’il n’est pas parvenu à mettre DV7 dans les meilleures conditions, Allegri est persuadé de pouvoir relancer Romelu Lukaku. Son objectif est clair : l’associer avec Chiesa dans un 3-5-2. Ce duo ressemblerait fortement à celui que le Diable a formé avec Lautaro Martinez et qui avait fait des ravages lors du premier passage de Big Rom' chez les Nerazzurri. Ensemble, ils avaient ramené le Scudetto du côté de l’Inter. L’objectif sera le même du côté de la Vieille Dame.