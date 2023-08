”Il nous a dit qu’il voulait partir. […] On ne peut rien y faire. C’est une décision personnelle, je ne le vis pas bien parce que je crois qu’on s’est bien occupé de lui. […] Mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer. C’est la loi du marché, on lui a fait cette proposition et à cet instant, on ne peut pas rivaliser, a reconnu le champion du monde 2010. C’est totalement hors de notre portée. Je suis un peu déçu, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi et qu’il s’en allait”, a réagi, amer, Xavi.

C’est un contrat de cinq ans qui semble attendre Ousmane Dembélé du côté du PSG.

Le flou persiste autour de la somme que va payer le PSG à Barcelone. Une clause privée, qui n'est pas la clause libératoire, aurait été activée par les Parisiens ce 31 juillet. Ousmane Dembélé pourrait donc tout de même ne coûter "que" 50 millions au PSG. Mais, au vu des désaccords, la répartition de cette somme entre le club espagnol et le joueur pourrait faire l'objet d'une procédure judiciaire, d'après Mundo Deportivo...