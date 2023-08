On dispute la 31e minute du match retour du 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions entre Galatasaray et Zalgiris Vilnius, lorsque Akturkoglu envoie son coup de coin vers l’extérieur du grand rectangle, à 25 mètres. C’est là que se trouve Dries Mertens qui reprend le ballon, du droit et de volée, sans se poser de question pour envoyer un petit missile vers la cage lituanienne (1-0).

Déjà double passeur décisif au match aller à Vilnius (2-2), Mertens a cette fois inscrit l’unique but du Gala pour envoyer son club au tour suivant. “On avait travaillé sur ce but avant. Kerem a centré, le ballon est venu vers moi et c’était un bon but”, a souri l’ancien Napolitain après le match. “On a fait ce qu’on voulait sur le terrain, mais on n’arrivait pas à trouver le but. Le superbe envoi de Dries nous a redonné le moral”, a ajouté son coéquipier et passeur Kerem Akturkoglu.

Les Turcs évoluaient encore sans leurs deux dernières recrues offensives, Mauro Icardi et Wilfried Zaha. “Zaniolo n’était pas là non plus à cause de sa blessure, explique le coach Okan Buruk. Nous ne sommes pas une équipe complète. Notre objectif est le prochain tour. Nous serons davantage prêts et nous jouerons avec plus de joueurs. Torreira commencera à s’entraîner avec toute l’équipe demain. Icardi est arrivé et Zaha sera avec nous.”

C’est donc avec un effectif encore meilleur que Galatasaray affrontera l’Olimpija Ljubljana lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions dès mardi prochain. “Nous devons être prêts pour le prochain tour. Aucun adversaire n’est facile. Toutes les équipes sont bonnes et championnes dans leurs ligues à ce niveau”, se méfie Dries Mertens qui, à 36 ans, a encore prouvé qu’il avait de très beaux restes.