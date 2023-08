”Nous n’en voulons pas”, “Un Vlahovic comme cela ne se vend pas” : médias et supporters, la campagne anti-Lukaku bat son plein en Italie

Les négociations avancent entre Chelsea et la Juventus même si la différence entre l’offre et la demande (environ 20 millions) est encore conséquente. Ce but de renard des surfaces pourrait-il changer les plans de la Juventus ? Rien ne va dans ce sens. Au plus grand dam de certains supporters. Ces derniers ont d’ailleurs brandi une nouvelle banderole anti-Lukaku lors de cette rencontre disputée sur le sol américain : “Nous n’oublions pas. Nous ne voulons pas de Lukaku, 4 avril 2023”.

Lors de cette date, une forte altercation avait eu lieu entre les supporters de la Vieille Dame et le Diable rouge, victime d’insultes racistes. Ce n’est pas la première fois que les supporters se mobilisent contre l’arrivée de Lukaku. Il y a deux semaines, lorsque les rumeurs sont devenues plus insistantes et que l’imbroglio avec l’Inter a éclaté, il s’était rassemblé pour crier leur désarroi. S’il signe, il faudra donc que Big Rom' soit très fort sur le terrain pour renverser l’opinion publique.

Le Lukaku bashing fait vendre en Italie

Plus étonnant, la presse aussi ne veut pas de Romelu Lukaku. Impitoyable, la Gazzetta dello Sport multiplie les articles anti-Lukaku. Cette semaine, pas moins de quatre papiers dénigraient le Diable rouge. Les sujets sont variables : sa préférence pour l’argent plutôt que sa carrière ou encore son faible rendement.

Ce vendredi, le quotidien rose a opposé les deux joueurs et estime qu’un “Dusan Vlahovic comme cela ne se vend pas”. Le média tente par tous les moyens d’influencer l’opinion publique et poursuit un but précis : favoriser le Serbe. “Enlevez tout, mais pas Dusan Vlahovic. Qui sait combien de supporters de la Juve ont dû penser cela face au Real Madrid ? […] Quand Big Rom', isolé chez lui à Stamford Bridge, s’entraîne seul. DV9 empalait la Casa Blanca de Carlo Ancelotti à la première occasion. Parfois, même un but peut changer l’avenir d’un joueur. Et Vlahovic, à en juger par son exultation, l’espère peut-être au fond de lui.”

Touché par une pubalgie qui l’a empêché d’être à 100 % l’an dernier, Vlahovic a semblé bien en jambes pendant ses treize minutes sur le terrain. D’ailleurs, son talent est difficilement contestable. Tout comme les problèmes financiers de la Juventus. S’il part du Piémont, c’est avant tout une affaire financière. Du côté de la Gazzetta, on affirme que le joueur ne veut pas partir. “Le Vlahovic que l’on voit ces jours-ci en Amérique ne ressemble pas à un joueur impatient de partir, la tête déjà ailleurs et peu désireux de se sacrifier, loin de là.” Une information qui semble se confirmer sur ses réseaux sociaux où il a posté un cœur blanc et noir après ce premier but en préparation.

”Lukaku doit faire attention à la balance”

Visiblement, les articles anti-Lukaku font vendre du côté de la Botte. Ce vendredi, la Gazzetta s’attaque également… au poids du joueur. Étonnant lorsque l’on sait que Lukaku a passé son été à s’entraîner. Que ce soit du côté de la Sardaigne, où il était en famille, accompagné de son préparateur physique, ou du côté de Londres. D’ailleurs, son séjour dans le sud de l’Italie avait été fortement apprécié par nos confrères. À l’époque, l’objectif du numéro neuf était de rester à 100 % pour être prêt à la reprise avec l’Inter Milan. Les choses ont bien changé depuis.

”Il y a un Lukaku compliqué à marquer de près quand la condition physique est optimale. Mais aussi un Lukaku qui peine, c’est un euphémisme, quand la forme n’est pas bonne et ne peut pas libérer sa puissance”, ajoute la Gazzetta. Sur ce point, difficile de leur donner tort. Pour performer, Lukaku a besoin d’être à 100 % Et il aura certainement besoin d’un petit temps d’adaptation, si le transfert se réalise, puisqu’il n’a plus eu de séances avec un groupe depuis plusieurs mois. Une chose est certaine : rien n’indique qu’il sera hors de forme.

Tout comme rien n’indique que le transfert ne se fera pas. Surtout depuis la blessure de Christopher Nkunku qui devrait être absent pour le début de la saison. Ce qui oblige Chelsea à trouver une solution rapidement. Pas besoin de préciser laquelle a le plus de chances d’aboutir. “Cristiano Giuntoli et Giovanni Manna continuent d’attendre que les 20 millions d’indemnités des Londoniens passent à 35-40. Pour les plus optimistes, l’arrivée de Chelsea pourrait même être une question de jours”, précise la Gazzetta. Pas de quoi plaire aux médias et une partie des supporters.