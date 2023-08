Standard – Union : Lazare monte au jeu, les Bruxellois proches du deuxième (DIRECT, 0-1)

Après avoir déjà remporté les deux derniers affrontements à Sclessin, l’Union venait à Liège avec l’ambition de faire pareil. Dans cette optique, Alexander Blessin avait laissé la même équipe que celle qui avait battu Anderlecht. De son côté, Carl Hoefkens n’a pas non plus effectué de changement entre cette rencontre et la première journée perdue à Saint-Trond.