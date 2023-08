Trossard qui rit, KDB qui pleure : la montée des Belges a changé le Community Shield

Sur le banc au coup d’envoi, l’ailier est entré à la 75e minute pour relayer Martinelli. La belle histoire démarrait très mal puisque Manchester City ouvrait la marque sur la première action après sa montée. Mais le conte de fées n’est arrivé qu’au bout du temps additionnel, lorsque l’envoi du Diable rouge – dévié par Akanji – a permis d’égaliser après plus de dix minutes supplémentaires (90e+10)… alors que l’arbitre n’avait initialement accordé que huit minutes de plus.

On s’attendait à voir Trossard monter au jeu, mais pas forcément Kevin De Bruyne, qui n’avait plus disputé le moindre match depuis la finale de Ligue des champions il y a deux mois à cause de ses problèmes musculaires. La physionomie de ce Community Shield a néanmoins poussé Pep Guardiola à l’utiliser.

KDB sur la barre

Et KDB n’a eu besoin que d’une douzaine de minutes sur le terrain pour déjà délivrer son premier assist de la saison… et l’un des plus étonnant de sa carrière, via une tête à rebond pour lancer Cole Palmer (77e : 1-0). Le capitaine des Diables a ensuite rassuré quant à son état physique avec plusieurs belles courses. Mais c’est aussi à cause de lui que le trophée a échappé à City.

Après l’égalisation de Trossard, les deux équipes se sont directement retrouvées en séance de tirs au but, avec De Bruyne comme premier tireur. Son envoi manqué (sur la barre) a donné l’ascendant numérique et psychologique aux Gunners qui ont ensuite réalisé un sans-faute. Trossard – qui a clairement marqué des points aux yeux d’Arteta en vue d’une future titularisation – a d’ailleurs inscrit le deuxième essai pour l’emporter 4 à 1.

”Pour nous, c’est une déclaration. C’est un marqueur de savoir que nous pouvons aller battre Manchester City dans un grand match”, s’est réjoui au micro d’ITV Aaron Ramsdale, le portier d’Arsenal qui a parfaitement tenu le choc face à Erling Haaland et les autres. “Je suis sûr que nous pouvons réaliser tous nos objectifs cette saison, nous devons juste rester concentrés”, a ajouté Declan Rice, qui disputait son premier match officiel pour des Gunners qui seront à nouveau des candidats au titre cette saison. Reste désormais à voir s’ils seront capables de rivaliser avec la bande à De Bruyne sur l’ensemble de la campagne.