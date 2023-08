3 victoires bruxelloises en D1 ? Cela date d’il y a 50 ans !

Le week-end du 14 janvier 1973, on a retrouvé les trois résultats suivants : Racing White – Antwerp : 3-0. Cercle Bruges – Anderlecht : 1-2 (avec des buts de Rensenbrink et Jan Verheyen, le papa de Gert). Et Union – Crossing : 1-0 (but de Poels).

La saison 1987-1988 était la dernière avec trois clubs bruxellois en D1 : Anderlecht, le RWDM et le Racing Jet Bruxelles. Mais aucune fois, les trois n’ont gagné en même temps. Le Racing Jet n’avait gagné que six matchs.

Salva Salvador Mammana Neto était l'attaquant brésilien du Crossing en 1972-1973. ©BELGA

En 1972-1973, ils étaient même quatre à évoluer en D1 : Anderlecht, le Racing White, l’Union Saint-Gilloise et le Crossing Schaerbeek. Ce n’était toutefois pas la gloire pour trois des quatre clubs bruxellois. Le Crossing terminait dernier avec seulement 13 points (dans un système à deux points par victoire), devancé par… l’Union, qui n’avait marqué que 17 buts en 30 matchs. Aussi bien le Crossing que l’Union descendaient en D2. Les Schaerbeekois, actuellement en D3 ACFF, ne remonteront plus jamais au plus haut échelon. Pour l’anecdote : le joueur le plus connu du Crossing de cette époque était le regretté Roger Claessen, joueur légendaire du Standard. À 30 ans, l’ancien buteur des Rouches était devenu… défenseur à Schaerbeek. Et il y était resté malgré la descente en D2.

L'Anderlechtois Ejderstedt face au champion Bruges (on voit Houwaart et Leekens) en 1973. ©BELGA

Anderlecht, quant à lui, ne terminera que 6e. Pour un pire classement, il faudra attendre la saison 2019-2020, quand le Sporting sera 8e. Heureusement, Anderlecht avait remporté la Coupe en 1973, lui permettant ainsi de décrocher un ticket européen la saison suivante.

Le Racing White, lui, fera une excellente saison. Sa troisième place permettra au RWDM de jouer la Coupe de l’UEFA la saison d’après et d’éliminer l’Espanyol Barcelone.