“Ça n’a aucun sens” : la fronde s’organise contre les nouvelles règles dans le monde du football

Sur recommandation de l’International Football Association Board (IFAB), l’instance qui détermine les lois du football, tous les championnats – y compris la Pro League – ont décidé d’appliquer une série de nouvelles règles, dont celle sur le temps additionnel. Sur le modèle de la Coupe du monde au Qatar, les célébrations de buts seront désormais interprétées comme du temps perdu et compensées dans le temps additionnel.

Les arbitres ont donc pour consigne de décompter toutes les interruptions de jeu, histoire de proposer un temps de jeu effectif d’environ 90 minutes et de freiner encore davantage les tentatives de gain de temps. “C’est vraiment bien de le faire parce que ça allait trop loin. Maintenant, les équipes vont réfléchir à deux fois (avant de gagner du temps)”, a réagi Mikel Arteta dimanche soir après avoir remporté le Community Shield grâce à une égalisation de Leandro Trossard… à la 101e minute…

Le manager des Gunners est pourtant bien le seul à s’être positionné favorablement jusqu’à présent. Son homologue de Manchester City, qui a déjà fait les frais de cette nouvelle règle, se veut même très critique. “Rien ne s’est passé dans ce match et il y avait huit minutes ajoutées, peste Pep Guardiola. On ne consulte pas les managers et les joueurs et puis nous devons l’accepter. Ils prolongent pour les buts. Si vous marquez 4-3, vous mettez 45 secondes pour sept buts, demain matin à 9h, je suis encore ici en train de jouer”, a-t-il ironisé.

Kevin De Bruyne a de son côté donné son avis de capitaine de Manchester City. “En supposant que nous allons jouer environ 15 minutes supplémentaires à chaque match, tout est dit, a débuté KDB. Nous avons parlé aux joueurs d’Arsenal et même aux arbitres. Ils ne veulent même pas le faire, mais c’est la nouvelle règle et il faut la respecter.”

Le Diable rouge s’inquiète pour l’enchaînement des rencontres et les affrontements contre des plus petites équipes. “Dans un match contre une équipe inférieure qui perd du temps, on va se retrouver avec 20-25 minutes en plus. Imaginons, si nous jouons la Supercoupe UEFA contre à Séville à Athènes mercredi (16/08) et que nous avons 15-20 minutes supplémentaires, puis que nous jouons à nouveau samedi en championnat : c’est comme deux prolongations. Nous verrons comment ça se passe, mais ça n’a aucun sens.”

Les grands championnats européens ne débuteront que ce week-end, mais les voix commencent déjà à s’élever dans ce sens. Raphaël Varane s’est notamment fendu d’un long texte sur Twitter. “Nous partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et qu’il est à un niveau dangereux pour le bien-être physique et mental des joueurs. Malgré nos commentaires précédents, ils ont maintenant recommandé pour la saison prochaine : des matchs plus longs, plus d’intensité et moins d’émotions à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100 % à notre club et à nos supporters”, a écrit le défenseur de Manchester United.

D’autres joueurs et entraîneurs suivront probablement le mouvement dans les prochains jours. Mais un retour en arrière semble désormais très compliqué. Les joueurs devront plutôt s’accoutumer à ces nouvelles règles en acceptant soit de rester plus longtemps sur le terrain, soit de ne plus célébrer les buts…