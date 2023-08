Manque de créativité, absence de buts : pourquoi ça coince au Standard

La saison passée, Ronny Deila avait entamé la saison avec une défense à quatre et il avait voulu y revenir après la trêve de la Coupe du monde. Mais face au constat qu’il ne disposait pas d’un arrière gauche assez bon pour assurer le travail, il s’était résolu à passer à une défense à trois, après cinq journées, avec le succès et la stabilité qu’on connaît. Un peu moins d’un an plus tard, l’arrière gauche n’a pas changé; c’est toujours Jacob Barrett Laursen, avec ses lacunes.

Et si un renfort à ce poste spécifique est activement cherché et devrait arriver, la question pourrait prendre plus de consistance si le souci persiste. Dans l’immédiat, l’entraîneur liégeois s’appuie donc sur son 4-3-3, ou 4-5-1 si on considère que Noah Ohio est parfois trop isolé devant. Déjà interrogé pendant la préparation puis après la défaite à St-Trond (1-0), Hoefkens avait répondu qu’il avait besoin de temps pour mettre les choses en place, ce qui peut s’entendre, dès lors que quatre nouveaux joueurs, dont trois médians (O’Neill, Price et Kawabe), ont entamé les rencontres à St-Trond et contre l’Union.

Mais le constat est assez cruel, après deux matchs : le plan de jeu est assez peu lisible. Le milieu, même à onze contre onze, a paru noyé contre les Unionistes, et Hoefkens n’a pas changé un élément de l’équipe qui avait perdu lors du match d’ouverture, alors que toutes les autres équipes battues lors de la première journée, avaient modifié au moins un élément pour la deuxième. La seule modification apportée avait été le repositionnement de Kawabe, plus axial qu’à St-Trond, mais dont l’apport a été assez neutre, sinon en début de rencontre.

Le plus faible total d’expected goals de D1A

Comment, alors, résoudre ce problème qui pourrait être plus profond avec le temps ? On fait dire ce qu’on veut aux chiffres mais les statistiques des deux premières rencontres ont mis quelques éléments en avant : le Standard a été en déficit de possession : 49 % à St-Trond, avec une “pointe” à 34 dans le premier quart d’heure, et 39 % contre l’Union, à remettre en perspective en raison de l’exclusion de William Balikwisha après trente-six minutes, il est vrai.

Mais les Liégeois, en 180 minutes, et même à onze contre onze face à l’Union, n’ont pas franchement brillé dans leur utilisation du ballon. Ils ont plus subi qu’ils n’ont proposé une animation variée, pour créer des décalages et faire mal à l’adversaire. C’est l’autre constat chiffré. La production offensive est apparue bien pauvre. Avec 1,02 buts attendus puis 0,39, l’équipe de Carl Hoefkens est la dernière au classement particulier des expected goals (0,8).

Le nombre de tirs cadrés (3) n’est pas le pire de la D1A mais la conversion est nulle; ce qui pose forcément souci et faisait dire à Aiden O’Neill, cette évidence : “Pour gagner, il faut marquer des buts.” Et, idéalement, se créer des occasions. Ce n’est pas encore assez le cas et s’il est compliqué de savoir si c’est en raison du système employé, on peut au moins constater que l’animation pêche.

Alex Teklak s’étonne de ce changement de système et complète : “Dans un 4-3-3, on voit des combinaisons en triangle pour faire la différence. C’est ce qui manque actuellement.” Et cela se voit.

À la recherche de son premier but en championnat, comment ce Standard muet parviendra-t-il à trouver l’ouverture ? Carl Hoefkens disait encore après le match contre l’Union qu’il était satisfait de ce qu’il voyait en semaine, à l’entraînement, et il avait du mal à cacher sa déception de ne pas voir ce travail concrétisé en match. “Je pensais qu’on serait plus avancé”, a-t-il également glissé.

Le match à Charleroi, dimanche, devra servir de bascule, pour marquer le premier but et prendre le(s) premier(s) point(s). Dans quel système ? La semaine s’annonce intense, dans les bureaux du staff, pour trouver la formule qui permettra enfin de mettre un pied devant l’autre et éviter la crise. L’idée n’est, a priori, pas de changer le système. Un changement d’hommes ? Il y en aura au moins un en raison de la suspension de Balikwisha. Plus d’un ? On ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe qui perd deux fois de suite peut-elle être modifiée, autrement que par des choix obligatoires ?