Comme depuis plusieurs semaines, la presse italienne continue son Lukaku bashing. Un sujet qui, forcément, fait beaucoup vendre de l’autre côté des Alpes. Cette fois, ils ont choisi de donner la parole à Massimo Moretti et Javier Zanetti. Deux voix qui résonnent et qui ont marqué l’histoire des Nerazzurri.

Honneur au premier qui a présidé l’Inter entre 1955 et 2013. Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense du mercato de son ancien club, il ne mentionne même pas Lukaku. “Un bel avant-centre comme Dzeko est parti. Il ne sera pas facile à remplacer. Nous avons maintenant besoin d’un bon attaquant pour compléter l’équipe et tenter de remporter le Scudetto”, a-t-il commencé pour Notizie.com. “Lukaku ? J’ai fait exprès de ne pas en parler. J’ai été très déçu par son attitude.”

Pour celui qui a remporté une Ligue des champions et cinq Scudetto, l’Inter se portera mieux sans le Diable rouge. “Sous ma présidence, je n’ai jamais vécu cela de ma vie. Quelqu’un qui donne sa parole et qui parle avec d’autres équipes en même temps n’est pas digne de l’Inter. Je n’ai pas apprécié, comme l’ensemble des fans.”

Le second n’a pas été beaucoup plus tendre dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le média est d’ailleurs le plus critique à l’égard de l’attaquant. Tout comme l’emblématique capitaine. “Lukaku nous a trahis, nous sommes très déçus”, a commencé l’actuel vice-président de l’Inter Milan. “Pour ce que l’Inter a fait pour lui, nous nous attendions à un autre type de comportement, en tant que professionnel mais aussi en tant qu’homme. Personne n’est plus grand que le club et dans la construction d’une équipe, vous devez toujours considérer que vous vous mettez au service du vestiaire.”

Une chose est certaine si Romelu Lukaku signe à la Juventus : les retrouvailles s’annoncent plus que tendues avec ses anciennes couleurs.