Le transfert de De Ketelaere pas encore bouclé mais le Milan AC confirme son départ : “On attendait beaucoup plus de lui”

Aucun Belge sur la feuille de match du Milan AC. On n’était pas vraiment habitué à cela ces derniers mois avec la présence de Divock Origi, Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere dans l’effectif. Mais aujourd’hui, tout est bien différent. Le premier est écarté du groupe en attendant d’être vendu, le deuxième est retourné à Wolfsbourg, le troisième était fiévreux et le dernier est lui aussi sur le départ.