Dans la galaxie parisienne, les étoiles sont filantes

Décidément, il ne fait pas si bon vivre sous les strass et les paillettes du PSG. Certes, l’argent venu du Qatar y coule à flots, au rythme des puits de gaz et de pétrole du petit Émirat. Mais, à l’évidence, cela ne suffit pas au bonheur des stars. Dans la galaxie parisienne, les étoiles sont plus que jamais filantes à l’image de Léo Messi, Kylian Mbappé et Neymar. L’Argentin a été le premier du triumvirat à plier bagage. Arrivé au Parc des Princes par la grande porte, il l’a quitté, de guerre lasse, par la sortie de service, sans jamais avoir réellement justifié son statut de meilleur joueur de l’histoire. Si épanoui au Barça et sous le maillot albicéleste, le roi Leo a promené durant deux ans sa tristesse sur les pelouses de France et de Navarre. Son cher complice Neymar semble, lui aussi, usé par les ors de la République. Le Brésilien, en quête de fêtes plus ensoleillées, vient, en tout cas, de solliciter son départ vers d’autres cieux. Et faut-il rappeler que Mbappé refuse, lui, de prolonger son contrat et se retrouve sur une voie de garage. Bref, ce sont tous les rêves de grandeur du PSG qui sont menacés d’implosion. Mais qui sait ? Cette fuite en avant des méga stars servira peut-être de déclic pour la naissance d’un nouveau projet basé sur un vrai concept sportif. On le sait : en foot, il ne sert à rien d’aligner les vignettes Panini pour remporter les trophées. C’est, fort heureusement, bien plus complexe. Même lorsqu’on est immensément riche.