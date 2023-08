À lire aussi

L'international français campe donc sur ses positions et honorera son contrat jusqu'au bout malgré les tensions entre le club et le joueur qui a été versé au début du mois de juillet dans le noyau des "indésirables" du club parisien. Une réunion entre le président du club Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se serait tenue au Campus du PSG à Poissy. Une réunion "animée" selon Le Parisien durant laquelle l'attaquant a exprimé que rester une saison de plus dans le club de la Capitale française était sa seule option.

Mbappé, s'il honore sa dernière année de contrat au PSG, engendrera une perte financière énorme puisque le joueur pourra partir libre d'ici un an !