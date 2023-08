Romelu Lukaku s’éloigne de la Juventus : Chelsea cherche d’autres options pour s’en débarrasser

Indésirable à Chelsea à qui il appartient, et à l’Inter où il est désormais persona non grata, Romelu Lukaku s’était, selon la presse italienne, mis d’accord avec la Juventus. Puisque Chelsea souhaitait s’en débarrasser et voulait récupérer un attaquant, un échange avec Dusan Vlahovic faisait sens pour tout le monde. Mais tout pourrait bien capoter. Selon Fabrizio Romano, journaliste souvent bien informé, le club londonien n’aurait pas l’intention d’inclure l’attaquant serbe dans un tel échange et souhaiterait trouver une alternative pour le départ du Diable rouge en Europe avant la fin du mois d’août ou même en Arabie saoudite en septembre, ce que le Diable rouge a toujours refusé.