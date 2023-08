Le Diable rouge traînait la jambe droite. La même qui l’a forcé à célébrer la victoire de Manchester City en Ligue des champions depuis le banc de touche. “Ce sont les ischios”, nous a-t-il lancés en sortant des vestiaires avec un large bandage sur la cuisse.

“C’est la même blessure, au même endroit qu’en finale de la Champions League, a expliqué Pep Guardiola en conférence de presse. Et selon la gravité de la blessure, il sera absent plus ou moins longtemps. Mais il en a pour quelques semaines, c’est certain. ”

Trop court pour septembre

Le fait de mettre “semaines” au pluriel remet instantanément sa participation au prochain rassemblement des Diables rouges en doute. Dans le meilleur des cas, il aura besoin de trois à quatre semaines pour revenir. Il devrait donc retrouver l’équipe nationale pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Estonie sans le moindre match dans les jambes.

Et osera-t-il reprendre si rapidement ? Certainement pas. À en croire Pep Guardiola, il ne faut pas presser KDB. “Il doit juste être relax et cela ira tout seul, sourit le coach. Il était fort abattu sur le moment car il se sentait parfaitement bien au moment d’entamer le match. ”

Tedesco ne l’a plus vu jouer avec les Diables depuis mars

La frustration doit être grande chez Domenico Tedesco. Le sélectionneur des Diables rouges compte construire son équipe autour de Kevin De Bruyne. Il ne lui a pas donné le brassard de capitaine sans raison. Le numéro 7 de l’équipe nationale est irremplaçable car il est le seul élément créatif du groupe belge émanant au top mondial. Le niveau qu’il a affiché face à la Suède et l’Allemagne en dit long sur son importance. Le sélectionneur espérait donc pouvoir peaufiner son système au long de la fin d’année 2023.

Tedesco a cherché la meilleure solution en l’absence de KDB en juin dernier suite à la blessure du Gantois en Champions League. Il a d’abord mis Carrasco dans un rôle axial bien qu’un peu plus avancé et avec le duo Tielemans-Mangala dans son dos.

Cet entrejeu manquait d’équilibre. Carrasco est meilleur quand il démarre du flanc et pas quand il doit être dos au jeu. Tielemans, lui, se cherche depuis quelques mois. Tedesco doit espérer que son début de championnat sous le maillot d’Aston Villa signifie un retour du Bruxellois à son vrai niveau.

Le facteur X sera plus que probablement Amadou Onana. Toujours pas certain d’où il jouera cette saison, le milieu de terrain d’Everton est capable de tenir l’entrejeu à lui seul. S’il est aligné aux côtés d’un joueur capable de distribuer le jeu, il peut à la fois assurer le poste de numéro 6 et de numéro 8.

Deux fois la même blessure, est-ce inquiétant ?

Les ischios de Kevin De Bruyne sont son point faible. Depuis son arrivée à City, il a déjà été mis cinq fois de côté suite à des blessures musculaires à cet endroit précis.

À 32 ans, le corps réagit différemment et De Bruyne l’a appris à ses dépens. Il a enchaîné les matchs la saison passée (49 sans compter l’équipe nationale) sans jamais pouvoir lever le pied vu que City jouait la gagne sur tous les tableaux.

Cette blessure n’inquiète toutefois pas Pep Guardiola. “Si cela avait été après 60 minutes, j’aurais pu croire qu’il s’agirait d’une blessure liée à un retour trop rapide mais là cela ne faisait que 20 minutes. ” Pas vraiment rassurant pour autant.