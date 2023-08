La tuile pour Manchester City et les Diables rouges : De Bruyne probablement opéré et out plusieurs mois

Vendredi, De Bruyne avait dû quitter le terrain après 20 minutes contre Burnley. Sa blessure était la même que celle qu’il avait encourue lors de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, deux mois plus tôt. Manchester City veut éviter qu’il connaisse une troisième rechute. Une opération avait déjà été envisagée après sa blessure contre l’Inter, qui était une déchirure du troisième degré.

Tout comme Thibaut Courtois, De Bruyne ne jouera sans doute plus en 2023. City espère qu’il sera à 100 % pour le deuxième tour, quand les prix seront distribués. L’Euro 2024 de De Bruyne n’est pas en danger, mais il loupera six matchs : deux contre l‘Azerbaïdjan et un contre l’Estonie, en Autriche, contre la Suède et en amical contre la Serbie.

En 2020, Ousmane Dembele avait été out pendant 6 mois après une opération aux ischios.