Quand Neymar se transforme en influenceur saoudien

Bon, jusque-là, rien d’exceptionnel : on sait de longue date que le marché du foot n’est plus rationnel, surtout lorsqu’il est piloté par les pétrodollars. On peut s’étonner, en revanche, d’un autre bonus, inédit et troublant : pour chaque message posté participant à la promotion de l’Arabie saoudite, Neymar recevrait en effet la bagatelle de 500 000 euros ! Avec près de 200 millions d’abonnés sur Instagram, Facebook ou Twitter, le Brésilien est avec Cristiano Ronaldo la star du foot la plus suivie sur les réseaux sociaux. Désireux de redorer une image volontiers ternie par le non-respect des droits de l’homme, le régime saoudien utilise donc habilement, en filigrane, la popularité du joueur, reconverti à l’insu de son plein gré en influenceur politique.

On ne sait trop si les traditionnelles photos de Neymar accompagné de sculpturales jeunes femmes en petite tenue sur des plages exotiques feront partie de ce deal. En attendant, du côté de Riyad, le foot mène à tout à condition d’en sortir !