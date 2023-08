L’intervention s’est bien déroulée et le portier va pouvoir entamer dans les prochains jours le début de son protocole de rééducation alors que la durée de son indisponibilité avoisinera les six mois. En son absence, Kepa Arrizabalga, prêté par Chelsea, le remplacera.

Même si Pep Guardiola avait, un moment, laissé planer un sérieux doute, Kevin De Bruyne sera lui aussi opéré dans un hôpital anversois. Le retour de celui qui a appris qu’il était finaliste pour le prix de "Joueur de l’année de l’Uefa" avec Erling Haaland et Lionel Messi, mais aussi pour celui délivré par le Syndicat des joueurs anglais en compagnie encore d’Erling Haaland ainsi que de John Stones, Martin Odeegard, Bukayo Saka et Harry Kane, est attendu pour début 2024.

Pour rappel : De Bruyne s’était déchiré les ischios le 10 juin pendant la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Huit semaines - une combinaison de vacances et de rééducation - n’ont pas suffi pour guérir entièrement, vu qu’il a connu une rechute vendredi dernier lors du match d’ouverture de la Premier League.

Les plus grands spécialistes d’Europe

Après vingt minutes de jeu à Burnley, il avait dû quitter la pelouse. Les plus grands spécialistes d’Europe ont consulté les radiographies de la cuisse de De Bruyne et ont conclu qu’une opération était indispensable. Kevin De Bruyne ne sera plus disponible pour les matchs des Diables rouges en 2023.Yves Taildeman et Jonathan Lange