Mais si ce jour devait être l’un des plus heureux de la vie de l’attaquante espagnole, ce ne fut pas tout à fait le cas. En effet, Olga a appris le décès de son papa quelques minutes après les célébrations du titre mondial sur la pelouse.

”Nous sommes au regret de vous annoncer la mort du père d’Olga Carmona”, a communiqué la fédération espagnole de football sur X, “la joueuse a appris la terrible nouvelle après la finale de la Coupe du monde.”

L’homme est décédé dans la nuit précédant la finale mais la famille de la joueuse a pris la décision de ne pas l’en informer avant la rencontre.

Quelques heures plus tard, la joueuse a elle-même réagi : “Et sans le savoir, j’ai eu mon étoile avant le début du match. Je sais que tu m’as donné la force de réaliser quelque chose d’unique. Je sais que tu m’as regardé ce soir (dimanche soir, NdlR) et que tu es fier de moi. Repose en paix papa.”