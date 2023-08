Mais une image prise quelques instants après la finale fait actuellement le tour de l’Espagne où la polémique enfle de plus en plus. Cette scène s’est déroulée sur le podium protocolaire alors que les joueuses recevaient leur médaille tout en étant félicitées par les officiels présents dont la reine d’Espagne Letizia et sa fille Sofia, ainsi que le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales. C’est ce dernier qui a lancé le scandale en commettant un geste inapproprié envers la joueuse espagnole Jenni Hermoso.

Après l’avoir serrée très fort dans ses bras pour fêter la victoire historique de La Roja, Luis Rubiales a embrassé la joueuse de Pachuca sur la bouche. Si cette dernière n’a pas réagi sur le moment, se contentant de poursuivre son chemin, elle a confié lors d’un live Instagram quelques heures après l’incident qu’elle “n’avait pas aimé ça”, rejetant ainsi tout consentement par rapport à ce baiser.

Dans des déclarations transmises ensuite à la presse par sa fédération, elle a expliqué qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du monde".

"Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude", a-t-elle ajouté.

"C'est une célébration spontanée, qui se manifeste ainsi. Les deux sont des amis très proches", avait indiqué à l'AFP une source au sein de la Fédération.

Certains journaux espagnols avaient d'abord cru à un remake de l'officialisation de la relation entre le gardien Iker Casillas et la journaliste Sara Carbonero, qui s'étaient embrassés en direct après le titre mondial de l'Espagne en 2010.

Le baiser du président de la fédération s'inscrit dans un contexte lourd au sein de la sélection espagnole. Des joueuses dénoncent depuis des mois les méthodes jugées "dictatoriales" du sélectionneur, Jorge Vilda, qui bénéficie du soutien indéfectible de son président.

En Espagne, Luis Rubiales possède une réputation sulfureuse, lui qui a par exemple été accusé d’avoir organisé des orgies avec l’argent de la fédération.