La nouvelle recrue d’Anderlecht est un cas spécial : pourquoi Delaney n’aurait pas signé au Standard

1. Du calme aux feux rouges : il est daltonien

Ne vous énervez pas si Delaney grille un feu rouge à Bruxelles ou s’il n’avance pas quand le feu passe au vert. Le Danois est daltonien. Le rouge et le vert lui posent problème. “Au Werder Brême, qui jouait en vert, nous affrontions souvent des équipes avec des maillots rouges, a-t-il déclaré. Je me débrouillais en regardant les shorts, qui avaient une couleur différente. J’ai découvert ce trouble de la vision quand je regardais un match entre Manchester United et le Panathinaikos à la télé quand j’étais petit. C’est surtout quand les joueurs bougent que j’ai du mal à les distinguer.” Un match avec le Standard au Cercle Bruges aurait donc été un calvaire.

2. Il appelle 'C’est vous qui le dites'

11 juin 2018. Le programme radio danois Danskerbingo – le C’est vous qui le dites local – consacre une émission au daltonisme. Un homme contacte le studio pour faire part de sa propre anomalie de la vision. Ce n’est qu’au moment où il évoque ses soucis sur un terrain de foot que le présentateur comprend qu’il a un footballeur en ligne. “J’espère ne pas affronter d’équipe verte à la Coupe de monde”, ajoute le joueur en question. Il s’agit de Delaney, qui était prêt à monter à bord d’un avion qui allait amener l’équipe nationale du Danemark en Russie pour le Mondial. Delaney a eu de la chance en Russie. Aucune équipe adverse n’a joué en vert.

3. Bruges est son adversaire favori

Delaney avec Simons avant le match Copengahue - Bruges (4-0), quand Delaney marquera le plus beau but de sa carrière. ©Photo News

Ce 24 septembre, Delaney affrontera des couleurs qu’il connaît très bien. Sur ses 38 matchs de Ligue des champions, il en a joué cinq contre le Club Bruges. Il en a gagné deux avec le FC Copenhague (4-0 et 0-2 en 2016), et deux avec le Borussia Dortmund (3-0 et 0-3 en 2020) et il a partagé la mise à une reprise : 0-0 en 2018, quand il est monté au jeu dans les arrêts de jeu pour Witsel. Son seul but en Ligue des champions était une perle lors du 4-0 de 2018 : une reprise de volée de son pied gauche des 30 mètres en pleine lucarne du but de Ludovic Butelle.

4. Un passeport américain suite à la famine en Irlande

Delaney n’est pas un nom danois mais… irlandais. Son arrière-grand-père irlandais a fui la Grande Famine qui a coûté la vie à 1 million de personnes entre 1845 et 1852. Comme beaucoup de compatriotes, il est allé s’installer aux États-Unis. Le papa de Thomas, lui, est né au Danemark et a vécu aux USA mais est revenu au pays pour une rééducation après un accident de voiture. Il a la double nationalité, tout comme son fils. Au moment où il perçait au FC Copenhague, Delaney a été contacté par la Fédération américaine. Il était charmé à l’idée de jouer pour les USA mais il a dit non. Un transfert en MLS, par contre, n’est pas exclu.

5. Sa belle-famille vient de l’ennemi

Mike Jensen (en bleu), le beau-frère de Delaney, lors d'un match d'Europa League avec Bröndby. ©BELGA

L’année passée, un mois avant la naissance de leur petite fille, Delaney s’est marié avec Michelle Jensen, avec qui il était en couple depuis ses dix-sept ans. Les Jensen ne sont pas n’importe qui au Danemark. Henrik Jensen, son papa, est un ancien international (une sélection) qui a été joueur et coach pendant de nombreuses années à Bröndby. Et Mike, le frère de Michelle, est un joueur professionnel (sept sélections en équipe nationale; il était dans le groupe de 35 mais pas dans les 23 avant le Mondial 2018) qui a également joué pendant sept saisons à Bröndby. Bröndby et le FC Copenhague – club de Delaney –, c’est comme le Standard et Anderlecht. “Des problèmes en famille ? Non, parce que nous avons souvent battu Bröndby”, a dit Delaney en rigolant lors d’une interview. Pendant des années, les fans de Copenhague ont chanté : “Tu n’as pas seulement de beaux cheveux, tu as aussi volé la femme du rival…”

6. Il a été proposé à Anderlecht et Bruges en 2016

Ce n’est pas la première fois que le nom de Thomas Delaney tombe dans les bureaux à Neerpede. En 2016, il était un des nombreux joueurs qui ont été proposés à Herman Van Holsbeeck. Même s’il avait été élu deux fois comme meilleur joueur du championnat du Danemark, il ne coûtait que deux millions. Ses agents avaient également contacté Bruges. Anderlecht et Bruges ont dit non. En 2017, il a signé au Werder Brême, qui l’a donc revendu pour vingt millions en 2018.

7. Candidat pour la décla de l’année

Comme beaucoup de Scandinaves, Delaney est un garçon éduqué et intelligent. Avant de signer à Brême, il a suivi des cours privés avec un professeur d’allemand afin de pouvoir donner des interviews aux journalistes allemands. Une de ses phrases après un match a été retenue comme une des déclarations de l’année pour le prix de la culture du football allemand en 2017. Après son hattrick contre Fribourg, il avait dit : "Il faut que je vérifie si ma page Wikipedia a été actualisée après le premier hattrick de ma carrière.” Finalement, il n’a pas gagné le trophée.

8. La troisième place avec 377 km parcourus

Si les Danois Riemer et Fredberg sont fous de lui, c’est entre autres parce que Delaney est un marathonien sur le terrain. Lors de sa période au Werder Brême, il a terminé troisième dans le classement des joueurs avec le plus de kilomètres parcourus pendant la saison. Avec ses 377 kilomètres, il était devancé par Eggestein (383 km, également Werder Brême) et… Thorgan Hazard (381 km, Borussia Mönchengladbach).

9. Il a profité du malheur de Witsel

Witsel avec Delaney après une défaite de Dortmund. ©Witters

Lors de la saison 2020-2021, Delaney avait perdu sa place dans l’entrejeu de Dortmund au profit… d’Axel Witsel. Quand le Diable s’est déchiré le tendon d’Achille en janvier 2021, Delaney a récupéré sa place. Cela lui a permis de retrouver du temps de jeu et la forme avant l’Euro 2021, lors duquel il a été titulaire dans chaque match avec le Danemark, y compris contre la Belgique à Copenhague (1-2).

10. Deux exclusions… seulement à Séville

Delaney a une bonne réputation auprès des arbitres. Il n’avait jamais été exclu dans sa carrière, jusqu’à son arrivée à Séville. Il n’a joué que 47 matchs pour son club espagnol mais a été exclu deux fois; chaque fois après une double jaune. Cela a été le cas contre l’Espanyol Barcelone (victoire 1-0) et au Dinamo Zagreb en Europa League (défaite 1-0). Dans ses 462 autres matchs comme professionnel, il a reçu beaucoup de cartes jaunes mais jamais de rouges.