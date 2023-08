Ligue des Champions : En terminant à 10, l'Antwerp prend une option sur la qualification en battant l'AEK Athènes

Les choses se sont compliquées pour le 'Great Old' après la 50e minute et l'exclusion de Jelle Bataille après une intervention en retard sur la jambe de Mijat Ga?inovi?. Les Anversois ont subi le jeu athénien jusqu'à la dernière seconde, mais n'ont pas rompu, à l'image de Butez qui a sauvé les siens, écartant une tentative de Mantalos (77e). Ritchie De Laet (65e) ou Soumaïla Coulibaly (84e) ont tenté des incursions mais le premier n'a pas obtenu le penalty souhaité et le second est arrivé face au but en bout de course et n'a pas su finir correctement.

Les deux équipes se retrouveront le mercredi 30 août (21h) pour le match retour à l'OPAP Arena d'Athènes. Le gagnant de la double confrontation sera qualifié pour la phase de groupes de Ligue des Champions, le perdant sera reversé en Europa League.