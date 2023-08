Soirée parfaite pour les Belges en Europe: Genk l'emporte face à Demirspor, la Gantoise surprend Nicosie, Bruges gagne à Osasuna

Wouter Vrancken, qui devait compter sans Brian Heynen et Mike trésor, blessés, a effectué trois changements par rapport à l'équipe qui avait partagé l'enjeu face au Sporting de Charleroi, dimanche dernier.

Après 5 premières minutes à l'avantage de Genk, les débats se sont équilibrés entre les deux équipes.

Vandevoordt sauvait les siens en remportant son duel en un-contre-un face à Ndiaye (19e) qui manquait d'ouvrir le score pour les visiteurs. Il arrêtait encore une frappe à bout portant en fin de mi-temps de Sari (45e).

Ce sont les Turcs, entrainés par Patrick Kluivert, qui ouvraient la marque au retour des vestiaires via Akbaba (46e) sur un bon travail de Chérif Ndiaye.

Genk égalisait dans le dernier quart d'heure grâce à Arokodare qui, d'une superbe reprise de volée, reprenait un centre de Galarza venu de la droite (77e).

C'est Daniel Munoz qui délivrait le stade et les supporters en donnant l'avantage aux Limbourgeois en toute fin de match (90+3e). Il reprenait de la tête une déviation de Mckenzie sur un corner donné de la droite.

Les vices-champions de Belgique remportent donc leur premier match européen cette saison après les éliminations face au Servette au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et face à l'Olympiakos au troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Le match retour se tiendra jeudi prochain en Turquie à 20h, heure belge.

La Gantoise a surpris l'Apoel Nicosie en fin de match (2-0)

La Gantoise a remporté 2-0 le match aller des barrages de la Conference League face à Apoel Nicosie, jeudi. Les Buffalos se rendront le jeudi 31 août à 19 heures au stade Neo GSP de Nicosie avec l'avantage que leur ont procuré Malick Fofana (77e) et Hong Hyun-seok (90e+2).

Hein Vanhaezebrouck a aligné son équipe-type avec Davy Roef dans le but comme c'est le cas en Coupes. Chez les Chypriotes, on retrouvait d'anciennes connaissances comme Ricardo Sa Pinto, l'ex-coach du Standard, et deux ex-Gantois le capitaine Giorgi Kvilitaia et Dieumerci N'Dongala. Les Buffalos ont pris le ballon à leur compte mais leur possession était stérile: un premier corner forcé par Julien de Sart n'a rien donné (11e), Hugo Cuypers a tremblé dans les airs sur un service d'Archie Brown (16e) et Gift Orban n'a pas pu intercepter une balle dans le dos de la défense de Hong (18e). Par la suite, il y a eu trop d'approximations de part et d'autre et de fautes (quatre cartes jaunes) pour élever la qualité du jeu. En outre sur la seule alerte chypriote, Kvilitaia a été sifflé hors-jeu (23e).

A la reprise, Apoel n'a pas pris plus de risques mais il a fallu une intervention décidée d'Ismael Kandouss pour bloquer Kvilitaia, qui avait profité d'une perte de balle d'Orban (57e). Les Nicosiens trouvaient de plus en plus d'espaces et Vanhaezebrouck a tenté de les contrer en lançant Fofana et Andrew Hjulsager à la place de Brown et Cuypers (65e). Le duo a apporté la créativité nécessaire puisque le Danois s'est forgé la première véritable occasion de la période (68e) et que Fofana a ouvert la marque sur un tir dévié par Mateo Susic (77e, 1-0). Par contre, le tir du gauche de Hong a stupéfié tout le monde (90e+2, 2-0).

Le Club Bruges réussi son coup à Osasuna (1-2)

Devant les 23.000 spectateurs du stade El Sadar de Pampelune, le Club Bruges a battu Osasuna 1-2 lors du match aller des barrages de la Conference League grâce à des buts d'Andreas Skov-Olsen (50e) et de Maxim De Cuyper (80e), jeudi. Le match retour est prévu jeudi 31 août à 20h30.

A Bruges, le retour de Hans Vanaken a obligé Ronny Deila à décaler Philip Zinckernagel sur l'aile gauche et à reléguer Antonio Nusa sur le banc. Sans trop de surprise, Osasuna a voulu prendre le contrôle du match mais le Club ne lui laissait pas une grande marge de manoeuvre. Malgré un remuant Avila, les Espagnols ont dû patienter après la pause fraîcheur (25e) décrétée à cause de 28 degrés ambiants pour se créer une occasion par Ruben Garcia (35e). A ce moment-là, les Brugeois étaient devenus plus entreprenants et se sont procuré une énorme occasion par Zinckernagel, qui n'a pas cadré sa tête (42e).

En seconde période, comme avant la pause, Skov Olsen s'est plus souvent infiltré dans les seize mètres adverses et alors qu'il semblait avoir perdu le ballon, il l'a repris pour battre Fernandez (50e, 0-1). Si Bruges aurait pu doubler l'écart par Zinckernagel (62e), les Espagnols ont égalisé par Chimy Avila, qui s'est joué de Jorne Spileers pour battre Simon Mignolet de la tête (78e, 1-1). Mais lancé par Hugo Vetlesen, De Cuyper a reporté les Brugeois au commandement d'un d'un tir croisé (80e, 1-2). Malgré les tentatives d'Osasuna, le Club n'a tremblé que lorsque Avila a été bloqué par Dedrick Boyata dans les seize mètres et qu'après deux rebonds, Mignolet a pu s'emparer du ballon (86e).