Débordements entre fans de l’Union et d’Anderlecht avec des crachats, une mâchoire fracturée et un crâne ouvert : "L’atmosphère était malsaine"

Pour rappel, l’Union a affronté Lugano à Anderlecht car son stade n’est pas conforme aux normes UEFA. “Je suis allé dans un bar près du stade après la rencontre, raconte Augustin (prénom d’emprunt), supporter unioniste. On s’est chambrés entre fans rivaux sauf que je suis tombé sur un fan anderlechtois très déterminé. Il voulait en découdre et j’ai fini avec le crâne un peu ouvert. Je suis tombé dans un buisson puis j’ai pris mes jambes à mon cou. Certains étaient là pour rencontrer les Unionistes d’une façon pas très bienveillante…”

D’autres témoignages ont circulé entre les groupes de supporters de l’Union. Un fan se serait fait uriner dessus, d’autres se seraient fait cracher dessus en sortant des tribunes alors qu’un dernier a fini à l’hôpital avec la mâchoire fracturée. “Il n’y avait clairement pas la même présence policière que les dernières fois face à Berlin ou contre Leverkusen, continue Augustin. Visiblement, ils étaient encore en vacances… Je sais que le stade n’était pas comble mais ce n’est pas une raison pour ne pas encadrer les supporters, d’autant qu’on sait qu’il y a une rivalité sous-jacente entre l’Union et Anderlecht. Des Anderlechtois ont profité de la non-présence dissuasive.”

Pour plusieurs supporters de l’Union, il est devenu trop dangereux de jouer les matchs européens à Anderlecht. Certains ont d’ores et déjà décidé, vu les derniers événements, de boycotter les prochains matchs au Lotto Park. “Je ne veux pas aller voir mon équipe en devant faire attention à droite ou à gauche si un mec en noir avec une capuche arrive pour me poser des problèmes, explique Christophe (prénom d’emprunt), supporter de longue date à l’Union. Nous ne sommes plus certains d’être en sécurité quand on joue là-bas. Ce jeudi soir, un ami et sa femme enceinte ont rebroussé chemin en voyant des supporters d’Anderlecht à leur arrivée au stade, ils sentaient qu’il y avait de la tension. Est-ce qu’on attend qu’il se passe quelque chose d’encore plus grave ? L’atmosphère était malsaine, cela a clairement gâché la fête.”

Du côté de l’Union, on explique avoir bien reçu les messages des supporters au sujet des débordements. Le club dit être entré en contact avec la zone de police Midi pour avoir plus d’informations.