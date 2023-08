Jérémy Doku se confie sur son transfert à Manchester City : "Kevin De Bruyne m’a tout de suite envoyé un message"

Après trois saisons en Ligue 1, le Diable rouge de 21 ans se sent prêt à relever le plus grand défi de sa carrière avec le tenant du titre de la Ligue des champions. “J’ai toujours su que la Premier League était faite et construite pour moi. J’ai joué en Belgique, j’ai joué en France et je pense que c’étaient les bonnes étapes pour me préparer à la Premier League. J’ai beaucoup de confiance en moi. Je pense donc qu’avec l’aide des entraîneurs, du staff et de l’équipe, tout ira bien.”

Même s’il soigne actuellement une lourde blessure à la cuisse, Jérémy Doku pourra notamment compter sur son compatriote Kevin De Bruyne. “Dès qu’il a entendu parler des rumeurs, il m’a directement envoyé un message et m’a donné des infos sur le club, raconte Doku. Maintenant, il est blessé mais il m’a envoyé un nouveau message et m’a dit que si j’avais des questions et si j’avais besoin de lui pour quoi que ce soit, il serait là. Cela me facilitera la tâche, mais j’ai déjà entendu dire que tout le monde dans le groupe était sympa.”

Jérémy Doku peut aussi se targuer d’être le premier Belge directement recruté par Pep Guardiola. Kevin De Bruyne ou Vincent Kompany étaient en effet déjà au club avant l’arrivée du manager espagnol. “Je suis très excité car, avec un entraîneur de haut niveau, je ne peux que devenir un meilleur joueur. J’ai hâte de savoir ce qu’il peut m’apprendre. Comme Kevin, Pep est blessé (NdlR : il a été opéré du dos en urgence) mais j’ai hâte de le voir.”

Le joueur formé à Anderlecht devra notamment adapter son jeu à la machine collective de Guardiola. “C’est la meilleure équipe du football mondial. Je suis un jeune joueur avec tellement de choses à apprendre et à améliorer. Travailler avec Pep et son staff, et jouer aux côtés de ces joueurs de classe fera de moi un bien meilleur joueur”, ponctue Doku qui pourrait découvrir la Premier League dimanche à Sheffield United.