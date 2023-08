Thomas, pourquoi avoir signé à Anderlecht ?

“Même pour un Danois, Anderlecht est un grand club. J’ai été impressionné par le plan de Brian (Riemer) et Jesper (Fredberg) et ce qui pourrait en découler. J’ai envie d’aider le club à revenir où il mérite d’être. Puis, je connais bien Brian de notre période à Copenhague et il est du genre convaincant. Il n’a pas arrêté de m’appeler. (rires) ”

Que pouvez-vous amener à l’équipe ?

“J’aime être impliqué, être actif, mener les autres. La Belgique a un championnat réputé physique et intense, ça me convient bien. ”

Êtes-vous un numéro 6 ou un 8 ?

“Je n’aime pas être cantonné à un rôle. J’ai parlé avec Brian de ma position. Parfois, je jouerai comme numéro 6 pour bloquer le jeu adversaire. Parfois, je serai en 8. Numéro 10 ? Je devrai marquer plus que deux buts alors (rires). Je préfère un milieu fluide, sans poste fixe et qui bouge beaucoup. Cela nécessite une compréhension du positionnement de chacun. Ça ne vient pas tout de suite, il faut créer des relations. ”

On dit de vous que vous êtes né capitaine. Est-ce vrai ?

“Je bosse dur. Je suis exigeant. Vis-à-vis de moi et de mon équipe. J’ai eu de meilleurs capitaines que moi (rires). Jan (Vertonghen) en est l’exemple. Je considère qu’il faut prendre ses responsabilités. Il est important que le capitaine protège ses équipiers. ”

Comment expliquez-vous votre échec à Séville ?

“J’ai eu des hauts et des bas. La première saison a été bonne. L’équipe tournait bien. La deuxième, j’ai connu des blessures, le coach a changé… Puis, c’est un autre football et une autre culture qu’au Danemark ou en Allemagne. ”

Vous avez été prêté six mois à Hoffenheim mais n’êtes pas resté. Avez-vous pour objectif de rester sur le long terme malgré le fait que vous êtes également ici sous forme de prêt avec option ?

“Quand j’ai parlé avec Brian et Jesper, ils m’ont dit qu’ils considèrent que j’ai un avenir ici (NdlR : à ses côtés, Brian Rimer a longuement acquiescé). J’ai été prêté la saison passée et ce n’est pas une vie que j’apprécie. Le projet est de rester plus qu’un an. ”