Les compos probables de Courtrai – Standard : la même équipe, ou un changement ? (DIRECT à 20h45)

Le Standard jouera très gros, ce samedi à Courtrai, lanterne rouge dont le bilan (0 sur 12) est plus mauvais que celui des Rouches (1 sur 12) et qui se retrouve avec une attaque décimée en raison de la blessure d’Ambrose et de la suspension d’Avenatti. Les Liégeois, obligés de gagner pour se donner de l’air et évacuer les nuages qui s’accumulent depuis le début de la saison, seraient inspirés de profiter de la faiblesse de l’adversaire et de ses absences pour enfin gagner.