"Qui ?": gros moment de malaise pour Pochettino en conférence de presse qui ne se souvient pas de ses propres joueurs (VIDÉO)

Et pour l'entraîneur des Blues, Mauricio Pochettino, les va-et-vient semblent difficile à suivre. Au point qu'il en oublie quelques uns de ses joueurs... En effet, en conférence de presse après la victoire de Chelsea contre Luton Town en Premier League vendredi, Pochettino a été interrogé sur la situation de deux joueurs, et n'a rien su répondre à son interlocuteur.

"Je voulais vous poser une question par rapport à des joueurs qui ont disparu. Malang Sarr, qui était en prêt la saison dernière...", a commencé le journaliste, abordant le cas du jeune Français prêté la saison passée à l'AS Monaco. Ne sachant visiblement pas de qui on lui parlait, l'entraîneur a directement lancé un "Qui?", avec un air d'incompréhension.

Le journaliste a alors répété le nom du joueur, et demandé ce qu'il en était également du gardien anglais Jamie Cumming. Pochettino a gardé le silence de longues secondes, le regard dans le vague, avant de dire "Oh mon dieu... Malang Sarr? Et Jamie? Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, vous m'avez surpris, comme si vous m'aviez frappé". Ce qui ne répond pas à la question...