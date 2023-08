Qui est Jennifer Hermoso, récente gagnante de la Coupe du Monde Féminine 2023 ?

Née le 9 mai 1990 dans le quartier de Carabanchel à Madrid, un quartier aussi traditionnel que populaire, Jennifer Hermoso a baigné dans le monde du football dès son plus jeune âge. Son grand-père, gardien de but à l’Atlético de Madrid en son temps, lui a très tôt inculqué la passion du football. La jeune “Jenni” est repérée par l’Atlético de Madrid alors qu’elle n’a que 12 ans, et lance sa carrière sportive avec style le 5 décembre 2004, en marquant un but lors de la victoire 6-0 contre le CD Vicálvaro.

Depuis, sa carrière de footballeuse n’a cessé de progresser : la joueuse, au sourire éclatant, rejoint en 2010 le Rayo Vallecano où elle remporte la Superliga en marquant le but décisif en finale face au RCD Espanyol. Elle signe ensuite avec le club suédois de Tyresö FF en 2013 avant de rejoindre le FC Barcelone, lors du mercato d’hiver de la saison 2013-2014. En 2017, elle est recrutée par le Paris Saint-Germain (PSG) avec lequel elle remporte la Coupe de France. Mais, un an après son arrivée dans la capitale française, elle retourne en Espagne pour jouer avec l’Atlético de Madrid, puis de nouveau au FC Barcelone.

Aujourd’hui âgée de 33 ans, Jennifer Hermoso joue au club de football féminin mexicain CF Pachuca Femenil. Avec près de 300 buts au cours de sa carrière et des passages réussis dans l’équipe nationale ibérique, à l’Atletico Madrid, au PSG et au Barça, l’attaquante espagnole est considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde. Elle a remporté cinq fois le titre de meilleure buteuse du championnat d’Espagne et le ballon d’argent en 2021.