En Floride, le baromètre de Messi est à la hausse !

Et pendant ce temps-là, Lionel Messi coule le bonheur parfait à Miami. Arrivé aux États-Unis voici un mois à peine, le septuple Ballon d’or a vite trouvé ses marques et collectionne déjà les exploits et les buts. À l’évidence, la Pulga est plus heureuse sous le soleil floridien que dans la grisaille parisienne. En quittant le Parc des Princes, l’Argentin avait d’ailleurs clairement laissé entendre s’être trompé d’adresse. Vu le contrat pharaonique qu’il avait signé avec le club franco-qatari, on se gardera sagement de le plaindre. On peut même s’interroger sur l’explication de ses prestations si décevantes sous le maillot du PSG. Objectivement, on pouvait attendre bien davantage du meilleur joueur de l’histoire. Mais, à l’évidence, enfant gâté du foot, le roi Léo a besoin d’être bien dans sa peau et épanoui en famille pour sortir le grand jeu. C’était le cas à Barcelone. Ce l’était moins à Paris où sa femme et ses enfants traînaient leur spleen, façon Baudelaire, sous les ponts de la Seine. À Miami Beach, où on parle espagnol et où les baromètres sont à la hausse été comme hiver, Messi a retrouvé à la fois le sourire et le sens du but. Ouf !, on commençait à s’inquiéter. Nul doute que les bons mots doivent fuser dans ses conversations WhatsApp avec son pote Neymar qui, lui aussi, a quitté la Ville Lumière pour des cieux plus cléments en Arabie saoudite…