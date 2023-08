Ils sont fous ces Romains : des centaines de supporters de la Roma accueillent Romelu Lukaku sur le tarmac (VIDÉOS)

À Rome, l’effervescence est déjà à son comble et des centaines de fans des Giallorossi attendent l’arrivée de leur nouvel attaquant. “Romelu Lukaku, je t’attends, je suis ta Juliette”, peut-on voir sur une pancarte brandie par une supportrice du club. En attendant Big Rom, les nombreux supporters présents entonnent des chants à la gloire de leur club favori.

Mais la Lukaku-mania ne s’arrête pas là. Une fresque à l’effigie de l’attaquant des Diables rouges a déjà été peinte dans le quartier de Monti en plein centre de Rome, et plus précisément sur la Via dei Capocci.

le belge y est représenté en gladiateur avec un casque à la main et avec le mot “ROMELV” écrit en dessous pour faire référence au style romain. Cette représentation n’est pas la première d’un joueur de la Roma dans le quartier puisqu’on y retrouve également celles de Mourinho, Totti et Dybala.

A son arrivée, plusieurs centaines de supporters de la Roma ont acclamé le Belge.