L’ancien buteur de légende des Bleus reçoit ainsi une nouvelle chance de montrer ses qualités d’entraîneur, lui qui reste sur un échec retentissant à l’AS Monaco et une pige moyenne du côté de l’Impact Montréal. “Comme je le dis souvent : 'Tu ne perds pas, tu apprends'. Il y a eu le covid. Cette expérience m’a changée. J’ai dû gérer un groupe dans un hôtel pendant quatre mois sans pouvoir rentrer à la maison (à son époque en MLS, NdlR), sans voir ta famille, ça forge et ça permet de voir les choses autrement.”

Après avoir mis fin à sa collaboration avec la franchise canadienne, Thierry Henry est revenu dans le staff des Diables rouges en tant qu’assistant de Roberto Martinez entre l’Euro 2020 et le Mondial 2022. Il y avait déjà connu sa première pige en tant qu’adjoint entre août 2016 et octobre 2018.

Lors de sa présentation à la presse, celui qui occupait plusieurs postes de consultant sur les télévisions anglaises et françaises n’a d’ailleurs pas oublié la Belgique et les Diables rouges qu’il a remerciés. “Je dois passer un petit message”, a-t-il lancé, “Merci à ma deuxième patrie. Mais je suis bien français, heureux de revenir et de porter le coq.”