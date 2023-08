Premier League : voici qui a été élu Joueur de l'année par ses pairs en Angleterre

Kevin De Bruyne était l'un des six finalistes. Les autres nommés étaient Martin Odegaard et Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Tottenham) ainsi qu'un autre coéquipier d'Haaland et De Bruyne, l'Anglais John Stones.

De Bruyne, qui a déjà remporté à deux reprises le trophée - Eden Hazard est le seul autre Belge a l'avoir gagné, lors de la saison 2014-2015 - , figure dans l'équipe de la saison. En 32 matches de championnat lors de la saison 2022/2023, le capitaine des Diables rouges a inscrit 7 buts et donné 18 passes décisives.

L'équipe de l'année est composée de: Aaron Ramsdale (Arsenal); Kieran Trippier (Newcastle), John Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), William Saliba (Arsenal); Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodrigo (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal); Bukayo Saka (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City) et Harry Kane (Tottenham).

Les PFA Awards, qui existent depuis 1974, sont l'un des prix individuels remis en fin de saison en Angleterre. Haaland avait déjà été désigné Joueur de l'année par la Premier League, sur base des votes des supporters, des capitaines et d'un panel d'experts, de même que par l'association des journalistes de presse écrite (FWA).