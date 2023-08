Du "Roi" à "personne n'en voulait" : l'Italie est partagée avec le retour de Romelu Lukaku en Serie A

D'abord visé par la Juventus, c'est finalement à l'AS Roma qu'il poursuivra sa carrière. Une destination aussi inattendue que le défi est excitant. Forcément, la presse transalpine s'est fortement attardée sur ce transfert ce mercredi matin. Entre scepticisme et enthousiasme, les médias sont partagés.

"Personne ne le voulait..."

Comme toujours, le Diable rouge devra convaincre qu'il peut encore retrouver son meilleur niveau. Pour certains, ce n'est plus le Romelu Lukaku de l'époque. "Va-t-il être important pour la Roma ?", questionne Massimo Mauro, ancien joueur de la Juventus sur Canale 5. "Il doit être à 100% physiquement sinon c'est un joueur inutile. Pour la Roma, c'est un bon avant-centre s'il retrouve son niveau. Belotti peut se faire du soucis... même si ce n'est plus l'attaquant aussi fort qu'on a vu sous Conte."

Très écouté en Italie, Antonio Cassano n'a jamais manqué de critiquer le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Une nouvelle fois, il n'a pas eu sa langue en poche. “C’est Mourinho qui a permis ce transfert. Comme c’est Mourinho qui avait permis les arrivées de Dybala et de Paredes. (...) Mais personne ne le voulait. Si on a affaire au Romelu Lukaku qui évoluait sous les ordres de Conte, alors la Roma sera dans le top 4. Mais il y a une grande différence: Conte n’est pas là et Lukaku n’a pas eu la moindre préparation en marge de la saison. S’il est à 100% physiquement, il peut faire la différence en Italie. Mais de combien de temps va-t-il avoir besoin pour être fit? J’espère vraiment qu’il pourra claquer 25 à 30 buts pour la Roma, mais soyons honnêtes: ce qu’on a vu de lui ces deux dernières années, ce n’était pas bon”, insiste l’ancien romain dans l’émission de Christian Vieri.

"Le Roi"

Mieux que personne, Romelu Lukaku sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Depuis le début de sa carrière, il a toujours dû faire face à l'adversité. S'il a commis des erreurs de transfert comme son comeback à Chelsea, ce retour en Serie A a également ravi une autre partie de la presse.

À commencer par le Corriere dello Sport : "The King", titre le média italien. "Il y avait plus de 7 000 supporters à Ciampino pour le premier câlin du Belge. Le peuple Giallorossi a désormais un autre roi", explique-t-il. "Il y a quelques jours encore, cette arrivée paraissait impensable. Et pourtant, depuis hier, le rêve est devenu réalité. Au moins pendant un an, soit la durée du prêt onéreux en provenance de Chelsea. À l'heure actuelle, personne à Rome ne veut penser à l'avenir. Tout simplement parce que le présent est trop beau."

Capture d'écran de médias italiens ©Capture d'écran de médias italiens

Beaucoup critiqué par la Gazzetta dello Sport, le média est toutefois ravi de retrouver le colosse en Serie A. "Comme un roi", titre même le quotidien rose à propos de son accueil triomphal sur le tarmac romain. Le journal est également parvenu à lui demander ses premières impressions : "Je suis content, voir tout ce monde était excitant pour moi, j'ai hâte de jouer ", a-t-il simplement expliqué.

Capture d'écran de médias italiens ©Capture d'écran de médias italiens

Du côté de Tuttosport, on estime que "la Roma est en folie avec l'arrivée de Big Rom'". Pour le quotidien, le joueur va vite devoir se mettre au travail : "C'était le délire à Ciampino pour l'arrivée du bombardier sur le jet piloté par Friedkin. Il a besoin de se remettre en forme, mais Mourinho espère déjà le mettre dans le groupe contre Milan ce vendredi."

Capture d'écran de médias italiens ©Capture d'écran de médias italiens

Pour d'autres, avec l'arrivée du numéro 90, l'AS Rome peut à nouveau avoir des ambitions. Et certains se mettent même à rêver... de Scudetto. "Honnêtement, je ne m'y attendais pas", commence Roberto Pruzzo, célèbre ex-attaquant dans la Botte, dans les pages d'Il Messaggero. "Ce transfert est un grand succès. Cette équipe avait besoin d'un souffle d'enthousiasme et il faut féliciter les Friedkins (les propriétaires de la Roma) qui ont réussi à encore surprendre pour un troisième été consécutif. Après la venue de Mourinho et Dybala, c'est Lukaku qui pose ses valises à Rome."

Pour cette ancienne légende du club de la Louve où il a disputé 314 rencontres et marqué 138 buts, le mariage avec l'Argentin s'annonce électrique. "Le Belge est un attaquant qui change une équipe. Lukaku et Dybala sont au même niveau qu'Osimhen et Kvara, même si je n'aime pas les comparaisons. Je pense que cela peut devenir le meilleur duo du championnat. Ils peuvent facilement marquer 40 buts à eux deux. Lorsque l'on sait que la Roma en a marqué 53 l'an dernier, on peut se mettre à rêver."

C'est tout ce que l'on souhaite à Big Rom' après son été agité.