Pourquoi la relation amour haine de Lukaku et Mourinho a rendu leur lien aussi fort

Du nouveau Drogba au penalty qui fait tache

L’excitation qui a grandi à l’été 2013 lors du retour du Mou à Chelsea était légitime vu qu’il a remporté la Premier League et la Coupe moins de deux ans après son arrivée. Romelu Lukaku pensait pouvoir également en profiter. Selon les médias anglais, Mourinho avait confié à la direction des Blues voir en l’attaquant belge de tout juste 20 ans son nouveau Didier Drogba. Lukaku n’a pas eu droit au même traitement que son idole, transfigurée par son coach quelques années plus tôt.

Mourinho n’a finalement laissé que trois petites montées au jeu au Belge. Deux en Premier League puis une en Supercoupe d’Europe durant les prolongations d’un match tendu face au Bayern Munich conclu aux tirs au but. Les neuf premiers tireurs n’ont laissé aucune chance à Neur et à Cech. Lukaku a pris ses responsabilités pour le dixième et l’a manqué. “Quand je fais confiance aux joueurs plutôt que mon instinct, cela ne fonctionne pas, a déclaré Mourinho a posteriori. Il n’aurait pas dû prendre le penalty.”

Bisbrouille et prêt à Everton

Malgré la grosse saison du Belge à West Brom (17 buts et 7 assists sur son année en prêt), dans l’esprit du Portugais, Lukaku n’est pas prêt. Il a d’ailleurs transféré Samuel Eto’o, de retour de Russie et en perte de vitesse depuis un moment, pour compléter son attaque déjà composée de Fernando Torres et de Demba Ba.

Quatre jours plus tard, Lukaku a signé pour une saison à Everton où il a commencé sa collaboration avec Roberto Martinez sur une location d’une saison. Son départ a donné lieu à pas mal de déclarations de la part du Diable et du Special One.

guillement Romelu n'était pas assez motivé pour concurrencer les attaquants de Chelsea."

Lukaku a expliqué avoir eu l’aval de son coach et lui avoir expliqué qu’à 20 ans il devait jouer et avait des doutes sur les minutes qu’il allait recevoir. “J’ai téléphoné au coach [avant de signer à Everton]. Il a été clair avec moi et c’était beaucoup mieux ainsi. J’aime quand un coach est franc. Ensemble, on s’est dit qu’un prêt était la meilleure solution. ”

La première version du Portugais laisse entendre qu’il n’est pas ravi de cette décision : “Bien sûr que Romelu aurait eu du temps de jeu, mais il a fait le choix de jouer chaque week-end. Il avait plusieurs possibilités et nous devons respecter sa décision. ”

Plus tard, il attaquera même de front le joueur après que ce dernier a laissé entendre que l’environnement d’Everton lui permettait de mieux se développer. “Romelu parle beaucoup mais n’a jamais expliqué pourquoi il est parti à Everton, lance le technicien. À Chelsea, il n’était jamais assez motivé pour concurrencer les autres attaquants.”

Lukaku était un fidèle soldat de Mourinho. ©AFP

Mourinho l’a protégé à Manchester United

Cette guerre d’ego par médias interposés ne reflète pas pour autant ce que les deux hommes pensent l’un de l’autre. Lukaku qualifie volontiers Mourinho de “grand monsieur” ou de “grand coach. ” Le Portugais est, lui, le premier à souhaiter bonne chance à Lukaku au moment de son prêt chez les Toffees. Le message est conclu par un “on se voit la saison prochaine. ”

Mourinho a finalement dû attendre l’été 2017 pour collaborer une nouvelle fois avec l’attaquant belge. À Manchester United plutôt que Chelsea. Et pas à n’importe quel prix. Il a poussé la direction des Red Devils à lâcher 85 millions pour le numéro 9. Au plus grand plaisir de Big Rom. “J’ai vraiment hâte de retravailler avec le coach, lance-t-il à l’été 2017. C’est ce qu’il y a de plus excitant. Un soir, j’ai dit à ma mère que je jouerai à Old Trafford. Je le sentais.”

guillement Romelu est intouchable dans mon équipe."

Le résultat est instantané avec 10 buts avant le début du mois d’octobre et les louanges du coach. “Il est sur une très bonne série, dit alors le technicien. Nous savons que c’est un très bon joueur, capable de marquer beaucoup de buts. Et des buts importants de surcroît. ”

Lukaku vit sa première année à Manchester entre moment de gloire et critiques, notamment concernant son poids. Même quand les supporters s’en sont pris à lui, Mourinho joue les les boucliers : “Romelu est intouchable dans mon équipe et devrait être intouchable dans le soutien et le respect qu’il mérite de la part des fans.”

Idem quand il a connu un moment plus creux en octobre et novembre 2017. “En ce moment, il n’a de contrat pour ses chaussures. Je crois qu’il a besoin qu’une marque lui donne les bonnes chaussures et le paye le bon prix et alors il recommencera à marquer.” De l’ironie typique de Mourinho.

Lukaku a finalement marqué 27 buts sur la saison toutes compétitions confondues amenant Manchester United à la deuxième place de la Premier League mais sans pouvoir lui offrir le moindre trophée.

Victime de la troisième saison

Sa deuxième année à Manchester United est celle des galères. Son début de saison est catastrophique et il passe de nombreux matchs sans marquer et même sans frapper au but. Les Red Devils jouent mal sous Mourinho, une nouvelle fois en perte de vitesse lors de sa troisième saison dans un club. Lukaku est seul devant et mal servi par ses équipiers qui ne jouent qu’en contre.

Même Olivier Deschacht se permet de venir défendre son ancien équipier. “Je regrette un peu qu’il ait Mourinho comme entraîneur. Il sait faire plus que de jouer en contre-attaque. Mettez-le à Manchester City, et Romelu mettra encore plus de buts. ” Ole Gunnar Solskjaer a repris l’équipe en cours de saison. Sans grand succès pour Big Rom malgré quelques éclaircies. Le Norvégien préférait le style Marcus Rashford à celui du Belge.

La troisième réunion entre Lukaku et Mourinho sera-t-elle la bonne ? Les deux hommes l’espèrent et semblent mieux se comprendre que jamais. En témoignent les mots de José Mourinho en 2021 analysant le besoin qu’éprouve Lukaku d’être “apprécié” dans son club. Le Special One le mettra dans les meilleures conditions pour qu’il réussisse. En espérant qu’il ne soit pas rattrapé par sa malédiction de la troisième saison.