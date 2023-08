La mère de Luis Rubiales hospitalisée après sa grève de la faim

À lire aussi

"Je dois vous annoncer qu'elle a eu une crise", a-t-il dit, sans donner plus de détails sur la nature de cette crise. "On a dû l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Elle n'est plus là", a expliqué le prêtre, ajoutant qu'Angeles Bejar était "fatiguée, avec beaucoup de problèmes et pas seulement sur le plan émotionnel".

La mère de Luis Rubiales promettait de rester enfermée dans cette église jusqu'à ce que Jenni Hermoso, la joueuse embrassée par surprise sur la bouche par son fils, "dise la vérité" sur ce qu'il s'est passé, selon sa nièce Vanessa Ruiz Bejar, la cousine de Luis Rubiales.

À lire aussi

"Ce harcèlement n'est pas juste. Sa mère, qui est très croyante, a trouvé refuge auprès de Dieu. Elle a commencé une grève de la faim et ne veut pas quitter l'église", avait-elle indiqué lundi sur le seuil de l'église Divina Pastora à Motril, la ville où Luis Rubiales a grandi.