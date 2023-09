Déjà équipé en vue de sa première sélection dans son nouveau stade face au Milan AC, Big Rom est sorti, sérieux, crampons aux pieds et bras en l’air pour saluer la foule.

Le stade n’était pas plein. En cause, le temps perdu dans les bouchons et pour rentrer dans le stade. Plusieurs supporters ont interpellé le club sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait prévenu qu’il faudrait être à temps pour répondre à l’appel du speaker et hurler “Lukaku” après qu’il ait dit “Romelu”.

Les tribunes ont fait du bruit mais pas autant que le speaker, lui-même. L’homme semblait extrêmement emballé à l’idée que Lukaku soit un joueur de la louve. “Un géant, un champion”, a-t-il annoncé avec entrain.

Lukaku a ensuite disparu dans une épaisse fumée rouge et jaune pour écouter le discours de José Mourinho et aller s’échauffer avant de prendre place sur le banc.