L’entraîneur Brian Riemer l’a dit avec son sourire habituel, mais le dernier jour de mercato étranger a quand même provoqué un certain stress à Neerpede. Voici les dossiers chauds, dont certains pourraient être conclus après le bouclage de cette édition.

- Ce vendredi matin, Anderlecht annonçait le départ d’Ethan Butera (17 ans) à (Jong) Ajax, où il signe pour 3 ans. Anderlecht reçoit 1,5 million plus un pourcentage à la revente. Mais le Sporting est surtout triste de perdre son défenseur central élégant. Lors du stage en Grèce en décembre 2022, il avait charmé Riemer, qui envisageait même de le faire débuter pour son premier match à Genk. Mais Butera s’est blessé au ménisque et la rééducation après l’opération a été longue. Impossible, pour Anderlecht, de le convaincre de resigner. La Juventus, l’Atalanta et surtout l’Ajax étaient intéressés depuis longtemps, Butera a fini par choisir la même direction que Rayane Bounida. Ethan est le fils de Jonathan, ex-joueur du RWDM.

- Riemer a surpris son audience à son point de presse en annonçant que c’était “du 50-50" dans le dossier de Francis Amuzu. Amuzu veut partir et Anderlecht ne veut pas le retenir, mais la seule offre – de l’Olympiacos – était de… 3,5 millions. Vu que le marché grec ne ferme que le 11 septembre, l'ex-club de Zetterberg a encore le temps. Si Amuzu part, Anderlecht va analyser les dossiers d’éventuels renforts (les clubs belges peuvent se renforcer jusqu’au 6 septembre), mais ce n’est pas dit qu’il y aura un remplaçant.

- Zeno Debast a attendu en vain que le PSV fasse une offre. Vendredi matin, le club d'Eindhoven le considérait encore comme sa piste numéro 1. Mais Riemer maintenait son discours. “Nous voulons le garder. Mais on ne sait jamais qu’il y ait une offre de 50 millions pour lui ou pour un autre…” Vendredi soir, rien n’avait bougé. Debast restera donc au Sporting, au moins jusqu'en janvier.

- Marco Kana a bel et bien été prêté à Courtrai - il était déjà sur le banc à OHL, ce vendredi soir - mais il a signé un nouveau contrat à Anderlecht avant de partir. C’est bien la preuve du fait qu’Anderlecht croit encore en lui. Lucas Lissens, le défenseur central des Futures, pourrait l’accompagner. Kristian Arnstad, lui, reste au Sporting, malgré ses récentes non-sélections.