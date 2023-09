Que retenir de la sélection de Tedesco ? La surprise Siquet, la présence de Captain Lukaku et une affaire Courtois pas encore réglée

La présence de l’arrière droit du Cercle Bruges tient autant, à entendre le discours du sélectionneur qui a prévenu le joueur vendredi matin, à ses performances qu’au forfait, en dernière minute d’Alexis Saelemaekers. “Alexis s’est blessé à l’entraînement jeudi, a précisé Tedesco, qui a énuméré les qualités du nouveau Diable rouge. C’est un vrai joueur de flanc, capable d’amener des centres dangereux, avec une bonne mentalité. J’avais apprécié son comportement lors de l’Euro Espoirs.”

Un Euro auquel avaient pris part Zeno Debast et Charles De Ketelaere, absents en juin chez les Diables et de retour en septembre. Au rayon des retours, on notera aussi celui d’Amadou Onana, blessé en fin de saison passée, “et très important pour nous”, a glissé Tedesco, et celui de Leandro Trossard, qui pourrait jouer gros lors de ce rassemblement. Les autres points d’attention de la sélection concernaient une affaire, un transfert récent et le manque de rythme de certains Diables.

L’affaire concerne Thibaut Courtois. Même blessé, le gardien du Real Madrid a monopolisé une partie de la conférence de presse en raison de l’affaire du brassard qui a pollué le rassemblement de juin. Tedesco a envoyé un message pacifique, pour dire “que la vie est trop courte pour être trop strict ou occupé avec certaines situations”. Le sélectionneur n’a pas fixé d’ultimatum, ou de calendrier, pour régler une affaire embarrassante. Il a souhaité un prompt rétablissement à son gardien et a fait comprendre qu’il faudra venir aux nouvelles la prochaine fois que Courtois sera opérationnel. Et alors qu’on pouvait s’attendre à ce que Tedesco définisse déjà sa hiérarchie pour le poste de gardien, avec Koen Casteels en numéro 1, il a laissé planer le doute. “Je ne sais pas encore qui sera au but.”

Domenico Tedesco, lors de la conférence de presse, ce vendredi midi à Tubize.

L’autre thème du jour était le récent transfert de Romelu Lukaku à l’AS Rome. Domenico Tedesco a été clair : même sans club, il aurait convoqué le meilleur buteur de l’histoire des Diables. “Il est trop important pour nous, on l’a vu en juin (NdlR : il avait marqué trois buts en deux matchs). Je n’ai pas été en contact avec l’AS Rome et on va voir dans quel état physique il est. Mais je sais qu’il a bien travaillé pendant la préparation.” Captain Lukaku disputera donc ses premières minutes officielles de la saison avec les Diables. À l’inverse de Roméo Lavia, resté à Chelsea, en concertation avec Tedesco, pour lui laisser le temps de s’adapter à son nouvel environnement.

L’adaptation à un nouveau club et le manque de temps de jeu en ce début de saison était le troisième sujet à développer. Mais le sélectionneur fédéral a dit sa tranquillité. “Dans la sélection, ils sont quatre ou cinq joueurs en manque de temps de jeu (Castagne, Lukaku et Lukebakio n’ont pas encore joué une minute).”

Quant à la clôture du marché des transferts, et la situation de certains Diables en attente, et de Yannick Carrasco en particulier, cité avec insistance en Arabie saoudite, Tedesco a gardé toutes les portes ouvertes. “Je suis en contact régulier avec les joueurs, mais je ne promettrai jamais à un joueur qu’il sera sélectionné, où qu’il aille. De la même manière, je ne juge pas une compétition avant d’avoir vu le niveau. Wout Faes joue en D2 anglaise, c’est costaud.”

Si Carrasco opte pour l’option Arabie saoudite, la porte ne sera pas fermée pour l’équipe nationale.