Tirage difficile pour Bruges et Genk en Conference League, La Gantoise bien lotie

Quart de finaliste l’an dernier, La Gantoise était également dans le premier pot. Tirés dans le groupe B, les Buffalos affronteront les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, les Ukrainiens de Zorya Louhansk et les Islandais de Breidablik.

De son côté, Genk était dans le chapeau 3 et pouvait donc craindre un tirage difficile. Le club limbourgeois aura effectivement fort à faire dans le groupe F avec les Hongrois de Ferencvaros et la Fiorentina, finaliste l’an dernier. Les Serbes de Čukarički complètent ce groupe.

Même si le calendrier complet n’a pas encore été dévoilé, on sait déjà que La Gantoise et Bruges joueront leurs matches en même temps, tout comme Genk et l’Union (ndlr : en Europa League).