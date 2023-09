Qui sont les adversaires de l’Union en Ligue Europa : un géant qui se renouvelle, des habitués autrichiens et le nouveau club de Donnum

À lire aussi

Liverpool : un début de saison chaud à l’extérieur

Cinquième de Premier League l’an passé, Liverpool va disputer la Ligue Europa pour la première fois depuis 2015-16 quand Christian Benteke, Divock Origi et Simon Mignolet s’étaient inclinés en finale contre les habitués du Séville FC. Si retrouver la Ligue des champions est une priorité bien lancée après un nul à Chelsea (1-1), une victoire sur Bournemouth (3-1) et ce succès sur le terrain de Newcastle (1-2), la culture européenne des Reds n’est plus à démontrer et ils ne négligeront pas les rendez-vous du jeudi soir.

Le coach : l’icône Klopp

Faut-il encore présenter Jürgen Klopp ? Le coach le plus anciennement en poste de Premier League (plus de 7 ans et dix mois) a accédé au rang d’icône. Qui va affronter une équipe belge pour la deuxième fois après Genk battu 2-1 et 4-1 en 2019 en Ligue des champions.

Les joueurs : Salah ou pas ?

Une page s’est tournée avec un exode massif vers l’Arabie saoudite de nombreux cadres en perte de vitesse de Fabinho (Al-Ittihad) à Jordan Henderson (Al-Ettifaq) en passant par Roberto Firmino (Al-Ahli). Et Mohamed Salah pourrait rejoindre ses anciens partenaires, l’offensive de grande ampleur menée par Al-Ittihad ces dernières heures est la grande affaire du moment. Naby Keita (Werder Brême) et James Milner (Besiktas) également partis, le chantier se situe au milieu pour les Reds qui ont débauché Dominik Szoboszlai pour 70 millions à Leipzig, Alexis Mac Allister à Brighton pour 42 millions, l’international japonais Wataru Endo (Stuttgart) contre 20 millions en attendant de finaliser dans les prochaines heures l’arrivée de Ryan Gravenberch (Bayern) dans un secteur de jeu où l’idée est aussi d’installer Trent Alexander-Arnold. Offensivement, Luis Diaz et Darwin Nunez sont appelés à prendre encore plus de responsabilités cette saison quand le socle défensif formé par Alisson Becker, Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk n’a que peu d’équivalents en Europe…

Mohamed Salah va-t-il rester à Liverpool? (Owen Humphreys/PA via AP) ©PA Wire

Lask : un début de saison tranquille

Troisième de son championnat l’an passé, le Lask a dû passer par les barrages pour sortir Mostar (2-1, 1-1) et occupe après cinq journées la cinquième place de la Bundesliga, la faute notamment au revers contre le Sturm Graz. La formation de Linz qui a fait irruption sur la scène européenne en 2019-20 avec un huitième de finale de Ligue Europa contre Manchester United après s’être fait sortir en barrage de la Ligue des champions par Bruges, était dans le groupe de l’Antwerp en 2020-21, terminant avec dix points à la troisième place à deux longueurs du matricule 1. Avec à l’époque sur leur banc un certain Dominik Thalhammer.

Seizièmes de finaliste l’an passé de la Ligue Europa Conference et éliminés par le Slavia Prague, les Autrichiens présentent un certain bagage sur la scène européenne. Ce qui leur a permis d’avoir le coefficient nécessaire pour figurer dans le chapeau deux. Alors que le club était retombé au niveau régional il y a dix ans…

Le coach : un produit de Red Bull

Comme nombreux de ses contemporains, Thomas Sageder est produit du système Red Bull. Adjoint chez les jeunes, le technicien est passé ensuite par l’antenne ghanéenne avant de prendre son envol. D’abord comme adjoint dans différentes équipes du pays puis à Wolfsbourg où il a retrouvé entre 2019 et 2021 Olver Glasner. Avant de revenir dans la galaxie Red Bull pour s’occuper des U18 et du club filial de Liefering l’an passé, à chaque fois comme T2 et de succéder cet été à Dietmar Kühbauer pour sa première vraie expérience de T1 à bientôt 40 ans (il les fêtera le 5 septembre)

Les joueurs : Ljubicic orphelin et le frère de Zulj

Si la cession de Keito Nakamura a rempli les caisses puisque Reims l’a acheté pour 12 millions d’euros, cette vente record a aussi laissé un vide. Orphelin de son compère japonais, le prometteur international croate Marin Ljubicic peine à retrouver ses sensations dans une équipe qui s‘est renforcée à moindre frais (moins d’un million dépensé) où le Nigérian Moses Usor sera à surveiller comme le capitaine, un certain Robert Zulj, frère de l’ancien Anderlechtois Peter.

Marin Ljubicic. ©Harald Dostal / picturedesk.com

Toulouse : un début de saison correct

Promus l’an passé et victorieux à la surprise générale de la Coupe de France, les Toulousains ont surpris. Victorieux sereinement à Nantes (1-2), ils ont pris Paris au bon moment en profitant pour accrocher un nul (1-1) avant de s’incliner face au Strasbourg de Matz Sels (2-0). Et le bilan après trois journées est donc correct.

Le coach : un novice espagnol

Le licenciement de Philippe Montanier a été une surprise considérable tant le bilan de l’ancien coach du Standard plaidait pour lui avec une remontée et un premier trophée depuis 1957. Mais les dirigeants de RedBird Capital Partners ont sacrifié le technicien sur l’autel de la data qui guide leur recrutement pour le remplacer par l’ancien adjoint de Montanier, Carles Martinez Novell, arrivé au club quand Michael Debève a été licencié. Cet ancien formateur au Barça est passé par le Qatar et le Koweït avant de connaître cette promotion surprise.

Les joueurs : attention à Donnum et à Aboukhlal

Les chiffres ne laissent pas place aux sentiments. Et Toulouse a bouleversé son effectif cet été en laissant partir un certain Maxime Dupé mais aussi son ancien capitaine Brecht Dejaegere et son duo de milieux néerlandais formé par Stijn Spierings (Lens) et Branco van den Boomen (Ajax). La cession récente de Farès Chaïbi pour 10 millions à Francfort a été comblée par Aron Donnum qui a débarqué dans un effectif très cosmopolite (16 nationalités) qui peut compter dans les buts sur le jeune prometteur Guillaume Restes, titulaire à 18 ans, sur le musculeux Logan Costa dans l’axe de sa défense et devant sur un certain Zakaria Aboukhlal, buteur avec le Maroc face aux Diables au Qatar.

Le Toulousain Zakaria Aboukhlal. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP) ©AFP or licensors