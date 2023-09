"Nos joueuses ont gagné deux fois: une fois sur le terrain, et ensuite en donnant une leçon au monde, une leçon d'égalité entre les hommes et les femmes", a déclaré le socialiste Pedro Sanchez lors d'un discours à Malaga, saluant la décision des 23 championnes du monde de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale si la direction de la fédération de foot était maintenue.

