Belges à l'étranger: Charles De Ketelaere à nouveau décisif! (VIDEO)

City et Doku dominent Fulham, troisième défaite de rang pour Kompany

Manchester City, champion en titre, a déroulé face à Fulham (5-1) lors de la quatrième journée de Premier League. Les Cityzens signent ainsi une quatrième victoire en autant de rencontres et prennent la tête du classement avec 12 points. Titulaire pour sa grande première avec son nouveau club, Jérémy Doku a cédé sa place à Sergio Gomez, autre ancien Anderlechtois, à la 76e.

Les Cityzens menaient 2-1 contre les Cottagers à la mi-temps à l;a suite de réalisations signées Alvarez (31e) et Ake (45e+5) et une géalisation provisoire de Ream (33e) . En seconde période, Erling Haaland lançait les champions en titre vers la victoire et mettait fin à tout suspense en inscrivant un triplé, dont un but sur penalty (58e, 70e (pen), 90e+5).

Douche froide pour Burnley et Vincent Kompany qui ont signé une troisième défaite consécutive lors de la réception de Tottenham (2-5) avec un triplé signé Heung-Min Son (16e, 63e, 66e). Au classement, les Clarets sont 20e et derniers avec zéro point en trois rencontres.

Ameen Al-Dakhil était titulaire pour ce match mais ne pouvait rien faire face à la puissance offensive des Spurs. Hannes Delcroix, arrivé en fin de mercato, est monté au jeu à la mi-temps.

Enfin, Chelsea s'est fait surprendre à domicile par Nottingham Forest (0-1). Roméo Lavia (Chelsea) et Divock Origi (Nottingham) n'étaient pas repris pour cette rencontre.

FRANCE

Partage pour Theate

Le Stade rennais a partagé les points sur le terrain du Stade brestois (0-0) lors de la quatrième journée de Ligue 1 samedi.

Avec ce résultat, Rennes, toujours invaincu cette saison, est provisoirement quatrième du classement (6 points) à une unité de son adversaire du jour, troisième. Les Rouge et Noir signent également leur troisième partage consécutif.

Titulaire en défense centrale, Arthur Theate a disputé l'intégralité de la rencontre aux côtés de Warmed Omari.

De son côté, Ayanda Sishuba a effectué ses débuts au plus haut niveau chez le vice-champion du Racing Lens. Le milieu offensif de 18 ans est entré en jeu à 20 minutes de la fin du match contre Monaco. Les Lensois se sont inclinés 3-0. Eliot Matazo est entré en jeu côté monégasque à la dernière minute. Monaco est provisoirement en tête du championnat de France avec 10 points sur 12. Lens a manqué son départ et n'est que 17e et avant-dernier avec un seul point.

ITALIE

De Ketelaere délivre un assist lors de la victoire de l'Atalanta

L'Atalanta a renoué avec le succès samedi soir lors de la troisième journée de Serie A en s'imposant face à Monza 3-0. Charles De Ketelaere a été titularisé pour la première fois avec l'équipe bergamesque et a délivré une passe décisive pour l'ouverture du score d'Ederson (34e). Gianluca Scamacca (42e et 62e) creusa ensuite l'écart. De Ketelaere a été remplacé à la 81e minute.

Tout va donc bien pour le Belge pour ses nouvelles couleurs, puisqu'avant cet assist, il avait déjà inscrit un but il y a deux semaines, offrant la victoire aux siens.

Dans le même temps, le champion Naples a été battu 1-2 par le vice-champion la Lazio Rome. L'Udinese avec Christian Kabasele titulaire ont fait match nul 0-0 contre Frosinone.

L'Atalanta et le Napoli partagent la troisième place du classement de la première division italienne avec six points. L'Udinese est 16e avec deux points. L'AC Milan est leader avec 9 points devant l'Inter (6 pts en 2 matchs).

PAYS-BAS

Le PSV, avec Johan Bakayoko passeur, s'impose facilement à Waalwijk

Le PSV a décroché une large victoire sur le terrain de Waalwijk (0-4) lors de la quatrième journée d'Eredivisie, samedi. Ces trois points permettent à l'équipe d'Eindhoven, toujours invaincue, de prendre provisoirement la tête du championnat alors que Waalwijk reste lanterne rouge avec zéro unité.

Maître du ballon, le PSV a dû attendre la fin de la première mi-temps pour prendre l'avantage au score. Bien servi par Luuk de Jong, Joey Veerman a envoyé une frappe qui a trouvé le chemin des filets après avoir été déviée (45e, 0-1).

En seconde période, de Jong s'est illustré avec un nouvel assist. Cette fois pour l'ancien joueur du Club de Bruges, Noa Lang, qui n'avait qu'à pousser le ballon dans un but vide (53e, 0-2). Une dizaine de minutes plus tard, le même de Jong a, cette fois, endossé le rôle de buteur avec Johan Bakayoko dans celui du passeur décisif (64e, 0-3) pour mettre le PSV au large. Malik Tillman a porté la marque à 0-4 dans les dernières minutes (82e).

Zakaria Bakkali, ancien joueur d'Anderlecht, était titulaire dans les rangs de Waalwijk mais a cédé sa place à la 62e minute. Du côté du PSV, Yorbe Vertessen a remplacé Bakayoko à vingt minutes du terme.

TURQUIE

Victoire facile pour Mertens

Galatasaray est venu s'imposer 0-3 sur le terrain de Gaziantep lors de la quatrième journée de Super Lig turque. Dries Mertens a été remplacé 10 minutes avant la fin du match. Mertens et ses coéquipiers se hissent à la deuxième place du classement de la première division turque avec 7 points sur 9.