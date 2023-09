Makhtar Gueye a ouvert son compteur buts pour le RWDM : “Je suis lancé”

Un but de la tête, sur un nouveau caviar de Mercier. “Je savais que Xavier allait déposer le ballon à cet endroit, c’était à moi de bien l’attaquer. Je savais que lorsque j’allais décoller, personne n’allait pouvoir me suivre là-haut.”

guillement "J'ai travaillé très dur pour revenir au niveau."

Au-delà de son but, on a vu un Makhtar Gueye travailleur, avec de l’envie, de l’impact et une belle prestation d’ensemble. “Ça faisait très longtemps que je n’avais plus joué 90 minutes et je n’avais pas envie de sortir, pour avoir un maximum de minutes dans les jambes. J’ai travaillé très dur pour revenir au niveau et je vais encore bosser physiquement durant la trêve internationale pour arriver au sommet. J’en ai besoin car aujourd’hui, je ne suis qu’à 70 %.”

Un attaquant présent dans son rôle offensif mais que l’on a vu régulièrement descendre en milieu de terrain et parfois même en défense pour prêter main-forte à ses équipiers. “C’est mon job, tout le monde le sait. J’aime défendre, j’aime aider l’équipe. Et puis ça me permet de rester focalisé sur le match aussi.”

La défense a rassuré tout le monde après la claque (7-1) à Bruges. “Beaucoup de joueurs n’ont pas encore l’expérience de la D1A mais ils commencent à en comprendre sa réalité. Il faut être costaud et sérieux, comme on l’a été samedi. Le coach nous avait dit que dans un tel match, face à un grand club comme le Standard, il fallait mettre le pied et avoir du culot. Nous avons montré que nous ne sommes pas des petits. Je suis fier de mon équipe.”

Avec une prestation aboutie, solide derrière, le RWDM est revenu avec un point de Sclessin. Même s’il aurait pu ramener la victoire à Molenbeek. “Nous aurions pu gagner ce match comme le perdre. Nous avons obtenu les occasions pour l’emporter mais prendre un point au Standard reste quelque chose de positif.”

En attendant le prochain match face au Cercle dans deux semaines, Gueye compte bien mettre à profit la trêve internationale pour améliorer sa complémentarité avec Biron. “On ne se trouve pas encore assez facilement mais c’est normal. Mickaël est un très bon joueur, je vais travailler pour lui et il va marquer beaucoup de buts.”