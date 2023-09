“Messi et moi avons vécu l’enfer à Paris”

À lire aussi

Neymar est d’ailleurs “très heureux pour lui, pour sa saison, même s’il a tout connu. Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a vécu l’enfer à Paris. Nous avons vécu l’enfer lui et moi”, explique le Brésilien qui se défend de ne pas en avoir fait assez pour le club, “On fait de notre mieux, on est champions, on essaie d’écrire l’histoire… c’est pour cela qu’on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l’histoire. Mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus.”

”Messi ne méritait pas de partir comme ça”

Comme Neymar parti à Al-Hilal, Lionel Messi a quitté le PSG par la petite porte cet été pour se diriger vers la MLS. Un traitement injuste selon la star brésilienne : “Messi ne méritait pas de partir comme ça. Pour tout ce qu’il est, ce qu’il a fait… ceux qui le connaissent savent que c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat. S’il perd, il est en colère. Je pense qu’il a été accusé injustement.”

L’histoire commune entre Neymar et le PSG a duré six ans durant lesquelles le Brésilien a disputé 173 rencontres pour 118 buts inscrits. Parti cet été vers l’Arabie saoudite, Neymar profite de quelques jours de vacances avant de reprendre la saison.