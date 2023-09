Les arbitres remplacés par l'intelligence artificielle ? Cela pourrait arriver d'ici trente ans

"La vision par ordinateur sera de plus en plus efficace au cours des prochaines années et le nombre de caméras sur le terrain ne fera qu'augmenter", a déclaré Aldo Comi, directeur général de Soccerment, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données analytiques sur le football, à l'agence de presse PA.

"La quantité de données collectées et la qualité des modèles formés à partir de ces données augmenteront de manière exponentielle et, grâce à cela, vous aurez des modèles d'IA capables de prendre des décisions arbitrales sur la base de ce qu'ils voient sur le terrain".

À lire aussi

"Nous pourrions en arriver au point où nous n'aurons plus besoin d'arbitre du tout. Avant cela, il y aura peut-être un arbitre, mais pas de juges de ligne, qui seront peut-être les premiers à disparaître du jeu. Et l'arbitre sera connecté à l'assistant virtuel, qui le guidera pour qu'il prenne de meilleures décisions. En fin de compte, dans 20 ou 30 ans, l'arbitre sera probablement une IA. Je ne dis pas que c'est positif, je dis simplement que cela risque d'arriver."

"L'IA peut devenir une source de nouvelles façons de penser le jeu dans les prochaines années", a ajouté M. Comi. "Si vous fournissez à l'IA suffisamment de données de haute qualité, vous aurez la possibilité d'avoir un assistant virtuel qui comprendra mieux ce qui se passe sur le terrain. On peut former des modèles pour mieux comprendre ce qui va se passer, par exemple en comprenant les probabilités de ce qui se passera dans les cinq ou dix prochaines minutes. Grâce à cette analyse prédictive, l'IA peut fournir une analyse dite prescriptive. Elle dit : "On s'attend à ce que les choses se passent de cette manière, pour améliorer vos chances, j'ai 10 idées". Il peut s'agir d'échanger deux joueurs ou de modifier la structure de l'équipe. Les suggestions de l'IA seront filtrées par l'entraîneur adjoint, qui transmettra ensuite l'information au manager, à qui il appartiendra de l'accepter.

"Il y aura de l'IA, mais elle ne remplacera pas les professionnels, il s'agira plutôt d'un soutien de haute qualité. Les clubs qui pourront s'en doter seront plus performants que ceux qui s'en abstiendront".