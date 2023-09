Un mercato anarchique en quête d’unification

En Belgique, sans raison apparente, le marché est ouvert jusqu’à mercredi. Et il fermera plus tard encore en Arabie saoudite. Durant quelques jours, la toute-puissante Saudi League peut donc faire ses emplettes en Europe à grands coups de pétrodollars et bouleverser les plans de jeu en version last minute. Bizarre, vous avez dit bizarre ! Ne serait-il pas plus logique d’unifier les règlements et de limiter cette valse des enchères à la seule entre-saison (juin-juillet), comme autrefois ? Unité de lieu, de temps et d’action : ce serait plus simple et plus équitable.